Bölge sakinlerine göre; Ataköy 1.Kısım’da 564 ada 14 parsel de çepeçevre çevrilerek Ataköy’e bir hançer daha saplanıyor.

Ataköy’ün inşa edildiği 1957-1964 yıllarda, Emlak Bankası bu modern şehir parçasını oluştururken, bazı binalar arasında “sosyal donatı alanları” olabilecek parseller tahsis etmişti. Daha sonraki yıllarda bu alanlar yeşille donatılıp “toplanma alanları” olarak bölgenin yeşil alanları olarak hizmet vermeye devam etti

Emlak Bankası’nın lağvedilmesi ile bu parseller TOKİ’nin eline geçince, bu parsellerden bazılarının üçüncü şahıslara satıldığı öne sürülüyor.

İddiaya göre; 564 ada 14 parsel de bunlardan biri. Ataköy 1.Kısım F blok ile D ve B bloklar arasında kalan bir yeşil alan bu kez ranta kurban gideceği belirtiliyor.

TOKİ’den bu parseli alan kişileri daha önce buraya bir otel inşa etmek istemiş, ancak gelen tepkiler üzerine proje askıya alınmıştı.

Son alınan bilgilere göre; şirket bu kez alana 6 katlı bir rezidans yapmak için harekete geçti.

Ataköy 1.Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği bu girişimi yargıya taşıdı. Ancak yargıda hazırlanan bilirkişi raporunun muğlak ifadeler taşıması üzerine şirket, inşaatın başlaması için ilk adımı attı ve arsanın etrafını çevirerek iş makinalarını alana soktu..

Oysa söz konusu alan olası bir afet halinde Bakırköy ve Ataköy’ün en büyük toplanma alanı olarak bölge yaşayanlarına bir güven veriyordu.

YENİGÜN GAZETESİ