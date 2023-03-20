Afet bölgesine konteynerden sonra depremzedelere yönelik uygun maliyetli tiny house üretimini başlatan ve öncülük eden Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, bu bölgelere toplu konutların beraberinde modern müstakil tiny house köylerinin kurulmasının daha hızlı, ekonomik ve ergonomik bir seçenek olduğunu vurguladı.



HER 2500 METREKARELİK ARAZİDE BİR MODERN KÖY İNŞA EDİYORUZ

Modern tiny house köy sistemleri, 2500 metrekarelik arazi üzerinde 150 metrekarelik parsellerle kişilere özel bir yaşam alanı sunmalarının yanı sıra ortak alanlar, sosyal donatılar ve spor alanları ile modern köy yaşantısı da beraberinde getiriyor. Doğa içerisinde yaşamanın getirdiği etki ile kişilerin tarım ve hayvancılıktaki girişimleri de bu sayede hızlanıyor. Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, Tiny house’lar güvenli yaşam sunmalarının yanı sıra çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam olanağı da sağladığının altını çizerek “ Ürettiğimiz tiny house’lar bir evin genel bütün ihtiyaçlarını karşılarken, sadece bunu minimal bir şekilde yapıyorlar.. Bu bağlamda afet bölgesine inşa edilecek toplu konutların yanında tiny house köylerinin de kurulması yeni yaşam düzenine geçişte avantaj sağlayacaktır. Biz tiny house üreticileri olarak; modern köy seferberliği için her türlü çalışmaya açık ve hazırız” ifadelerini kullandı.

MODERN VE SOSYAL DONATILAR İÇEREN “TINY HOUSE KENTLERİ”

Ölmez, taşınabilir evlerin insanlara güvenli bir yaşam alanı sunduğunu dile getirerek “Afet sonrası yeni yaşam alışkanlıklarının yenilenmesi gerekiyor. Ülkemizin deprem bölgesi olması ve geniş arazilere sahip olmasından kaynaklı tiny house modern köy yaşamlarının yaratılması birçok avantaj sağlıyor. Bu yapılar aynı zamanda kişilerin doğa içerisinde güvenli bir şekilde yaşamaları ve deprem sonrası rehabilite sürecinin de hızlanmasına katkı sağlıyor. Tiny house köyleri, sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik ettiğinden inşaları çevre dostu malzemeler kullanarak yapılıyor ve köyler, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı sürdürülebilir enerji sistemlerini kullanıyor. Bu da doğal kaynakları koruyarak çevre dostu bir yaşam tarzının benimsenmesine olanak sunuyor” dedi.