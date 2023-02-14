Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’ın Pazarcık merkez üssünde meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı deprem için bölgelere yardım seferberliği devam ediyor. İş dünyasının önemli isimleri afetin ilk gününden bu yana bölgeye yardımlarını aralıksız devam ettiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Fethi Gündüz “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah‘tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Gürsel Turizm olarak felaketin yaşandığı ilk andan itibaren, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimde kalarak, tüm grup şirketlerimizle beraber hızlıca reaksiyon aldık. Gaziantep ve Hatay’a seferler düzenledik. 25 adet otobüsümüz şehirlerarası transferlerde, 15 adet otobüsümüzü de şehiriçi depremzedelerin farklı yerlere nakillerinde kullandık. 13 Şubat itibarıyla da toplamda 55 Bin km yol yaptık; 3 Bin depremzedeyi araçlarımızda taşıdık. Afad, Ahbap Derneği, Tog Vakfı, Ulus Özel Musevi Okulları, Özel Üsküdar Sev Anaokul-İlkokul-Ortaokul Kurumları, Çağdaş Yaşam Derneği ve Gönüllü Sağlık Kuruluşları ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber çalıştık. Zor şartlar altında çalışan 45 kişilik şoför ekibimize ve otobüs kaptanlarımıza çok teşekkür ederiz.

Şirket olarak anayasamız olan ve Vehbi Koç’un dediği gibi “ Unutmayınız! Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız...!” düsturu ile yaralarımızın sarılması için desteklere kesintisiz devam edeceğimizi tekrar iletmek isteriz. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ve yardımlaşma ile atlatacağımıza inancımız sonsuzdur. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.