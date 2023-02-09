Böyle zor günlerde suçlu aranmaz!..

Böyle günlerde siyaset yapılmaz!..

Böyle günlerde oy düşünülmez!..

Ama, biz bunların hepsini yaptık, hala yapıyoruz!..

Kim olursa olsun, yalanla dolanla, yol alınmaz!..

Gerçekler acı olsa da halk bilgilendirilmeli…

AFAD önemli bir kuruluşumuz!..

Bu iktidarın önemli bir gücü…

6 Şubat depreminde adeta sınıfta kaldı…

Kim bu kuruluşu en üst düzeyde temsil eden?..

Cumhurbaşkanımızı kim temsil ediyor?..

Fuat Oktay…

Açıklamaları, siyasi bakış açıları bir felaket!..

Atanmış bir kişinin siyasi açıklama yapması, hem de zorluklarla boğuştuğumuz günde!..

Bunun açıklaması olabilir mi?..

Oktay’ın açıklamaları, Sayın Erdoğan’ı siyasi olarak etkilemektedir!..

Bunun farkında değiller mi?..

Herkes işini yapsın!..

Siyasetçi siyasetini, yönetici yöneticiliğini…

Fuat Oktay, güzide kuruluşumuz AFAD’a sözleriyle, mimikleriyle zarar vermektedir, zarar!..

Herkes vatanımız için kendine gelmeli, kendine!..

Ayırım yapmadan!..