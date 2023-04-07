KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvurusu online olarak yapılabilir. Depremzedeler kira yardımı başvurusunu e- Devlet "Afetzede Barınma Desteği" sayfası üzerinden gerçekleştirebilir.

KİRA YARDIMI NE KADAR?

Kira yardımı, ev sahiplerine aylık 5.000 TL, kiracılara ise aylık 3.000 TL yapılacaktır. Kira yardımı; ikamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine ve kiracılara verilecek.

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ NEDİR?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır.

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