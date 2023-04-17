Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük başvuruları E-Devlet üzerinden alınıyor. Temel AFAD için 15 yaşını, Destek AFAD içinse 18 yaşını aşmış olmak gerekiyor. AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gerekiyor. Ayrıca

AFAD Gönüllülük eğitimlerine ve görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gerekiyor.

E-Devlet AFAD Gönüllülük Başvurusu İçin Tıklayınız

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