Adeta seçim hazırlığı niteliğindeki atamalarda AKP’li isimlere mevkii verilmesi dikkat çekti. CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, “Devletin en kritik kurumlarından biri olan AFAD, kadroları liyakat gözetilmeksizin yandaşlarla doldurulduğu için, yaşanan son depremde nelere mal olduğunu hepimiz görmüştük. Kahramanmaraş depreminde neredeyse ilk dört gün bölgede hiçbir üyesini göremediğimiz AFAD yetkililerine makam-mertebe atlatıldı. Bu yer değişiklikleri halkımızla alay etmekten başka bir şey değildir. Bu yer değişiklikleriyle adeta halka ‘vatandaşın canını tehlikeye atsa dahi canımızın istediğine istediğimiz kadroyu veririz’ mesajı verilmiştir. Seçim öncesi yapılan atamaların hesabı 14 Mayıs sonrası CHP’nin iktidarında sorulacaktır” dedi.

AFAD’DA SEÇİM ÖNCESİ ATAMALAR…

Seçim öncesi son yandaş kayırma hamlesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oluruyla AFAD’dan geldi. Seçime günler kala toplamda AFAD’da 21 kişinin yerini değiştirilirken, farklı kurumlardan ataması yapılan kişiler de AFAD'da yönetici oldu. CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, atamalara ilişkin şunları söyledi:

AKP’Lİ İSİMLER DE LİSTEDE

“AKP yönetimindeki İBB’nin eski İmar ve Şehircilik Başkanı Gökhan Yılmaz, AFAD’a daire başkanı olarak atandı. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Bir diğer dikkat çeken atama ise; ortalık yangın yeriyken görevini yapmayan ve vekâleten AFAD Afet Yönetim Merkezleri Dairesi Başkanlığında olan Abdullah Özçelik oldu. Özçelik AKP’den vekil aday adaylığı için istifa etmiş ardından istifasını geri çektiği iddia edilmişti. Yapılan son atamalarda AKP’li Özçelik de vekâleten değil asaleten daire başkanlığına geçmiş oldu. AFAD’ın kadrolarının yetersizliği yaşanan son depremle de kanıtlanmıştır. Bunun üzerine AFAD’da liyakat usulü atamalar beklenirken AKP’nin 20 yıldır tek yöntemi olan yandaş usulü atamaların yapılması ve AFAD karolarının AKP’li isimlerce doldurulması vatandaşın aklında alay etmektir.”

Atamalarda dikkat çeken bir diğer ismin de Mehmet Ali Öncü olduğuna değinen Akkuş İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti:

LİYAKAT USULÜ DEĞİL YANDAŞ USULÜ ATAMA

“Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı kadrosunda görev yapan Öncü, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı olarak atandı. Devletin kamu kurum ve kuruluşlarını yandaşlarla doldurma devri 14 Mayıs’ta son bulacak. CHP’nin iktidarında kamu kurum ve kuruluşlar liyakat usulü atamalarla yeni kadrolarına kavuşacak. Hak eden hak ettiği yerde olursa ne depremde binlerce kişi yaşamını yitirir ne de binalar öldürür. Depremin ilk dört günü bölgede göremediğimiz AFAD, atamaya gelince seçime 6 gün kala harekete geçti. İktidarın son çırpınışlarından anlıyoruz ki sandığa gömüleceklerini onlar da biliyorlar. Onlar son günlerimiz diyerek dünyalıklarını yapadursunlar, biz 14 Mayıs’tan sonra her yanlışı düzeltecek sorulması gereken hiçbir hesabı da unutmayacağız.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ