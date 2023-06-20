“Afacanlar İş Başında”, 23 Haziran’da okulların kapanmasıyla birlikte tatildeki çocukların enerjisine keyif katacak.

Afacanlar İş Başında’nın konusu ise şöyle:

“Joey 4 yaşında ve Anna 5 yaşındadır. Onlar sadece kardeş değiller, aynı zamanda en iyi arkadaşlardır. Çok kısa zamanda aralarındaki yakınlığa bir bebek daha eklenecektir. Bu durumdan kaynaklı Joey endişeli ve ihmal edilmiş hissetmektedir. Çünkü Anna sadece yeni bir kız kardeşi olmasını hayal etmektedir. Joey ise arsız, küçük bir keçiyle tanıştıktan sonra yeni en yakın arkadaşını bulduğundan emin olmuştur. Yavru keçi kaçınca, çılgına dönen Joey kardeşini bulmaya kararlıdır. Zorlu arayışı, ona ihtiyaç duyduğu tüm ilgiyi en beklenmedik şekillerde üzerine çeker.”

“Afacanlar İş Başında”nın eğlenceli şarkılarının sözleri Dilek Kavraal’a ait olurken, filme hayat katan seslendirme kadrosunda ise; Dilek Kavraal, Erman Tazegül, Toprak Ali Tazegül, Aslı Binici, Gizem İşgen yer alıyor.

Filmin kayıt mix çalışmalarında ise yine Erman Tazegül’ün imzası var.

“Afacanlar İş Başında”; Wedia Entertainment ithalatçılığında ve Cj Enm Türkiye dağıtımıyla 23 Haziran’da tüm seçkin sinemalarda vizyonda!

Çocuklar! Eğlenceli ve öğretici saatler için haydi sinema başına!