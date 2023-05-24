Adobe Photoshop Yeni Yapay Zeka Özelliği Alacak

Adobe, Generative Fill özelliğinin geleceğini duyurdu. Adobe'nin Dijital Medyadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ashley Still, "Generative Fill, üretici yapay zekanın hız ve kolaylığını Photoshop'un gücü ve hassasiyetiyle birleştirerek müşterilerin vizyonlarını hayal güçlerinin hızında hayata geçirmelerini sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Yeni Özellik Fotoğraflarda Nasıl Çalışır?

Yeni özellik olan generative fill özelliği nasıl çalışır, bir örnekle açıklayalım. Örneğin, çektiğiniz bir fotoğrafın gerçeküstü görünmesini istiyorsunuz. Fotoğrafınızda yer alan çimenleri düzenlemek istiyorsunuz... Gerçeküstü bir çimen görüntüsü için, o alanı seçin ve bilgi istemi alanına "tuhaf renklerle gerçeküstü çimen" gibi bir cümle yazın ya da daha geniş bir en boy oranına sahip olmasını istediğiniz bir fotoğrafınızı, bunun dışındaki alanı seçip sahneyi uzatın.

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