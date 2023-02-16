3 karavan, 2 çekici, 2 mobil büfe aracı, büyük ve küçük jeneratörler, pompalar, 320 ton içme suyu, battaniye, maske, yetişkin ve çocuk kıyafetleri gibi çeşitli yardım malzeme ve araçları AFAD ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Mersin Limanı’nda gemiden tahliye edildi.

İkmal ve hazırlıklarının tamamlanması sonrasında 12 Şubat Pazar sabahı Mersin Limanı’ndan hareket eden Adnan Menderes Feribotu dört buçuk saatlik seferi sonrasında İskenderun Limanı’na giriş yaptı.

İskenderun Limanı’ndan 636 misafirini alan gemi, 12 Şubat Pazar günü saat 20:10’da limandan hareket etti. Alanya, Antalya ve Çeşme Limanlarına uğrayarak her limanda yolcularının bir kısmını bırakarak seyrine devam eden Adnan Menderes Feribotu 14 Şubat Salı günü gecesi İDO Yenikapı Terminali’ne ulaştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi