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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem kimdir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Adnan Ertem kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi
Kısaca Adnan Ertem biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:
Adnan Ertem kaç yaşında, nereli?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Adnan Ertem 1965 yılında Mercan'da doğdu. Bakan yardımıcısı Adnan Ertem 58 yaşında. İngilizce bilen Adnan Ertem evli ve 2 çocuk babası
Adnan Ertem kaç yaşında?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem 58 yaşında. Adnan Ertem 1965 yılında Mercan'da doğdu.
Adnan Ertem nereli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Adnan Ertem Mercan'da doğdu.
Adnan Ertem ne mezunu?
Adnan Ertem 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1990 yılında “Cumhuriyet’in ilk Yıllarında Vakıflarla İlgili Uygulamalar” adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktoraya başladı. 1997 yılında ise “Osmanlı’da ve Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bütünleşme Açısından Vakıflar” konulu tezle doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmalarının tamamını vakıflar konusunda yaptı.
Adnan Ertem biyografisi ve çalıştığı yerler
- 1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı
- 1991 yılında Müfettişliğe, 2002 yılında ise Başmüfettişliğe atandı
- 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü
- 2007 yılının Kasım ayında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığa görevine atandı
- 14 Ekim 2010 – 26.12.2019 tarihleri arasında Vakıflar Genel Müdürü olarak görev yaptı
- Aralık 2019 tarihi itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı.
Adnan Ertem sosyal medya hesapları
Twitter hesabı: @evkafKaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN