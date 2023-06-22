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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Adnan Ertem kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Adnan Ertem biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Adnan Ertem kaç yaşında, nereli?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Adnan Ertem 1965 yılında Mercan'da doğdu. Bakan yardımıcısı Adnan Ertem 58 yaşında. İngilizce bilen Adnan Ertem evli ve 2 çocuk babası

Adnan Ertem kaç yaşında?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem 58 yaşında. Adnan Ertem 1965 yılında Mercan'da doğdu.

Adnan Ertem nereli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Adnan Ertem Mercan'da doğdu.

Adnan Ertem ne mezunu?

Adnan Ertem 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1990 yılında “Cumhuriyet’in ilk Yıllarında Vakıflarla İlgili Uygulamalar” adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktoraya başladı. 1997 yılında ise “Osmanlı’da ve Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bütünleşme Açısından Vakıflar” konulu tezle doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmalarının tamamını vakıflar konusunda yaptı.

Adnan Ertem biyografisi ve çalıştığı yerler

1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı

1991 yılında Müfettişliğe, 2002 yılında ise Başmüfettişliğe atandı

2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü

2007 yılının Kasım ayında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığa görevine atandı

14 Ekim 2010 – 26.12.2019 tarihleri arasında Vakıflar Genel Müdürü olarak görev yaptı

Aralık 2019 tarihi itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı.

Adnan Ertem sosyal medya hesapları

Twitter hesabı: @evkaf