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Şarkıcı Ece Ronay'ın Tuhaf Paylaşımına Kimse Anlam Veremedi

Seccadeye basmak günah mı?

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Baba ve çevre baskısının üstünde çok fazla olduğunu söyleyen Atasay," Babam 'Komüniste kız vermem' dediği için sevdiğim insanı bırakarak başkasıyla evlenmek zorunda kaldım. Evliyken valizimi toplayıp sevdiğim adama kaçtım" dedi