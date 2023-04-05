Kanıt dizisiyle tanınan Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında samimi açıklamalarda bulundu. Erken yaşta babasının zoruyla evlenmek zorunda kaldığını belirten Atasoy, 'Evliyken bavulumu alıp sevdiğim adama kaçtım' sözleri dikkat çekti.
'Komüniste kız vermem'
Baba ve çevre baskısının üstünde çok fazla olduğunu söyleyen Atasay," Babam 'Komüniste kız vermem' dediği için sevdiğim insanı bırakarak başkasıyla evlenmek zorunda kaldım. Evliyken valizimi toplayıp sevdiğim adama kaçtım" dedi