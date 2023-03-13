DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, deprem bölgesi Adıyaman’da Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcisi Ufuk Bayır, Mimarlar Odası temsilcisi Fevzi Dost ve şehir plancısı Mehmet Ali Adıyaman’la bir araya geldi. Babacan’a görüşmede genel başkan yardımcıları İbrahim Çanakcı, Mehmet Emin Ekmen, Helün Fırat ve Cem Avşar eşlik etti.

Adıyaman’da 716 bin liralık işi 1 milyon 558 bin liraya ihale ettiler

Görüşmede Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Çobanlı mahallesinde 297 konut ve 4 dükkanlı ticaret merkezi inşaatıyla ilgili Babacan’a bilgi verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın depremden bir hafta sonra açıkladığı yapı yaklaşık maliyetlerinde hesaplanan 6 bin 825 liralık bedelin, Adıyaman’da 15 bin liraya ihale edildiğini ortaya çıktı.

İhaleyle ilgili konuşan mimar Fevzi Dost, “Devlet, 11 Şubat 2023’te yapı yaklaşık maliyetlerini açıkladı. ‘En yüksek konut’ dediğimiz, 30 metreden yüksek, iki asansörlü, iki merdivenli yüz konut yapmanın bedeli 6 bin 825 TL. Bu yıl Adıyaman’daki verilen ihalede bu oran 15 bin TL. İçinde sosyal donatı yok. 4-5 katlı ve asansör bir tane. Burası Kahta. Devlet ‘Sen bunu çift asansör koysan, çift merdiven koysan, kapalı otopark koysan 716 bin lira tutar’ diyor. Peki ihale ne kadara verildi? Bir daire 1 milyon 558 bin TL’ye. Yani yeri 716 bin liraya mâl edip 1 milyon 558 bin liraya halka satacaklar” ifadelerini kullandı.

Babacan fahiş fiyata dikkat çekti

Bunun üzerine en lüks malzemeden beş yıldızlı otel yapmanın dahi metrekare maliyetinin 20 bin lira civarında olduğunu söyleyen Babacan ihaledeki fahiş fiyata dikkat çekti.

‘İş gücünün, malzemenin yerelden olması lazım ki şehir ayağa kalksın’

Ziyareti sırasında Babacan’a eşlik eden DEVA Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Ekmen, “İhaleyi alan X firması oturduğu yerden yüzde 30-40 kırımla işi taşerona devrediyor” dedi.

Partinin Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı ise “Bütün teminlerin tamamen yerelden yapılması lazım. İş gücünün, malzemenin, her şeyin yerelden olması lazım ki şehir ayağa kalksın” değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat malzemelerinin siparişi ihaleden önce verilmiş

İnşaat sektöründen öğrendiği bir bilgiyi aktaran Babacan şunları söyledi:

“İkinci hafta Adana’daydık. ‘Üretici firmalardan duyuyoruz, firmalar çok büyük malzeme siparişi veriyor’ dediler. Daha ihale yok. Çünkü nereye gideceği belli. Seramik, demir… İnce inşaat malzemesi. Fabrikalara depremin ikinci haftası siparişler verilmiş. Nereye gideceği, ne olacağı belli.”