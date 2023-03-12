Babacan’la konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum” sözlerini yorumlayan bir vatandaş, “Devletin imkânları 3 gün buraya gelmedi. Helalleşmeye ancak özür dilemeyle başlanır. Kusuru işleyen kişi özür diler ondan sonra helallik istenir. Tamam helalleş de bir kusur var mı helalleşiyorsun. Özür dileme imkânı var. Adıyaman halkından üç gün özür dile bakayım” dedi.

’Enkaz altında insanlar varken sistem çalışmadı’

Bunun üzerine bölgedeki gözlemlerini anlatan Babacan, “İlk hafta geldik. Bir kurtarma çalışması yapılıyordu ama İzmir’den gelen bir inşaatçı arkadaş. Kendi iş makineleriyle, vinçleriyle kendi akrabalarını kurtarmaya çalışıyor. Şehrin girişinde de iş makineleri olduğu gibi duruyor, dediler. Enkaz altında insanlar var ve sistem çalışmıyor” ifadelerini kullandı.

’Allah’ıma değil, size isyan ediyorum. Suçlu sizsiniz, artık yeter!’

Babacan’ın “İş makinenizi kendiniz mi getirdiniz?” sorusu üzerine içini döken başka vatandaş ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu’yla yaşadığı bir diyalogu şu sözlerle anlattı:

“Devletin yüzünü görmedik ki. Ulaştırma Bakanı gelmiş. Kendisine ‘Bakanım, hoş geldiniz’ dedim. Benim yaşım 50. 30 senedir ticaretle uğraşıyorum. 1300 kilometre öteden gelip cenazemi çıkarmışım. Benim kusurum nedir? Hatamı bulmaya çalışıyorum. Bana ne dese iyi? ‘İsyan etmeyelim’. Dedim ki ‘Sayın bakanım Allah’ıma isyan etmiyorum. Size isyan ediyorum’. Ben ateist bir insan değilim ki. Allah’ımız baş göz üstüne. Zannediyor ki Allah’ımıza isyan ediyoruz. Suçlu aramaya çalışıyorlar. Suçlu işte sizsiniz, artık yeter.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ