Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da K2B Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Adıyamanlılar, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla Adıyaman'ın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. 14 Mayıs'ta verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis'te de Adıyaman'ın tercihi Cumhur İttifakı oldu. Allah dayanışmamızı daim etsin diyorum. Biz bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını samimiyetle seviyoruz. Sordum alanda ne kadar katılım var? Dediler ki 40 bin.

Adıyaman'la aramızda kalpten kalbe giden bir yol var. Kem gözler bunu hiçbir zaman göremediler. Millete tepeden bakanlar bunu anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. Deprem şehidimize bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Deprem bölgesiyle ilgili bundan sonra siz bir şey yok. Bu nasıl söylenir. Siz olsanız da olmasanız da devletimiz milletimizin yanındadır. AFAD'ıyla Kızılay'ıyla... Bundan sonra da yanında olacaktır.

Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Makarnacı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi dediler. Bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. İnsanlarımıza cahil diyorlar. Oylarını sattılar iftirası atıyorlar. Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde 'milletin karnı toggmuş' diyorlar. Bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar.

Pazar günü 17. seçimi de kaybettiler. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler. Samimi bir özeleştiri vermediler. Milletin gönlünü kazanmak yerine korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini sanıyorlar.

Bunu 14 Mayıs'tan sonraki tavırlarıyla bir kez daha ispatladılar. Alem ayna gibidir kendi nakşını onda görürsün. Bunların depremzedelere baktıkça gördükçe kendi yansımalarıdır. Cahil kendileridir. Vatandaşlarımızı ayrıştıran kendileridir. İnsanlarımızı kutuplaştıran kendileridir. Sanatçısından depremzedesine her türlü kötülüğü yapan kendileridir. Bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. İstiyorlar ki bunlar kimi aday gösterirlerse millet gidip tıpış tıpış oy versin. Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir.

Milletin desteğini hak edeceksin. Hizmet edeceksin. Bunların hiçbirini yapmadan sandıktan çıkmayı beklemek ekmeden biçmeyi beklemek gibidir. CHP Genel Başkanı'nın durumu da aynen buna benzemiyor mu? Hep aynı şeyleri yapıyor ger defasında farklı sonuç bekliyor. Varsın bekleyedursun biz işimize bakıyoruz.

Birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Şehrimize görevlendirdiğimiz bakanlarımız sahayı hiç boş bırakmadılar. Her bir vatandaşımızın sorunlarıyla ilgilendiler. İlk günlerde bazı eksikler olsa da hamdolsun bunları hızla gidererek şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Giden canlarımızı gideremesek de inşallah diğer tüm kayıpları telafi etmeye kararlıyız. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Verdiğimiz sözleri yerine getirene kadar durmadan gece-gündüz çalışacağız. Temeller atıldı, inşaatlar başladı. Amacımız Ekim Kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır.

Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır tutacaktı. Bugün ise masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi maskesi düştü. Adıyaman bu yüzü çok iyi tanır. Bölücü örgütle, FETÖ'yle, LGBT ile yol yürüyor. CHP LGBT'ci midir, İYİ Parti LGBT'ci midir? LGBT AK Parti'ye MHP'ye sızabilir mi? Fark ortada.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 28 Mayıs iyi bir fırsattır. Adıyamanlıların tamamı bizin özbeöz kardeşimizdir. Şimdi tüm Türkiye'yi arıyor muyuz? Daha düne kadar depremzedelere bedava ev sözü verenlerin, sandıktan istedikleri çıkmayınca sergiledikleri nobranlık tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir. Bunlara bakıp da asla hüzünlenmeyin. Hep birlikte Adıyamanımıza daha sıkı sahip çıkalım. Sizlere havalimanınızı yaparak bu hizmetleri verdik mi? İnşallah 28 Mayıs'tan sonra çok daha farklı adımları atmak suretiyle Adıyaman Anadolu'nun en güçlü illerinden birisi olacaktır.