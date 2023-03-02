AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan Altınşehir Konteyner Kent'e yerleşen depremzedeler, yeni yaşamlarına alışmaya çalışırken, bu kişilere psikososyal destek de sağlanıyor.

Konteyner kentte depremzedelere psikososyal destek veren ekipte yer alan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli sosyolog Neslihan Güngören, depremden kurtulduktan sonra yardıma koşanlardan.

Güngören, AA muhabirine, depreme anne, baba ve kardeşiyle birlikte evlerinde yakalandığını, ilk andan itibaren profesyonel davranmaya çalıştığını belirtti.

Aile bireylerini güvenli bir alana götürdükten sonra insanlara yardım etmek için işinin başına gittiğini söyleyen Güngören, şunları dile getirdi:

"Görev alanlarımızı terk etmeyeceğiz. Buralardan gitmek istemiyoruz"

Ailesini güvenli noktaya gönderdikten sonra göreve hazır olduğunu müdürüne ilettiğini vurgulayan Güngören, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuk, kadın, engelli ve yaşlı olan insanlara ulaşmaya çalıştık. Çünkü toplumun en dezavantajlı kesimine hizmet etmek bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Altınşehir Mahallesi'ndeki konteyner kentteyiz. Aktif bir şekilde görev almaya çalışıyoruz. Görev alanlarımızı terk etmeyeceğiz. Buralardan gitmek istemiyoruz. Buranın çocuğu olarak buraları kurtarmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.(AA)