Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu atandı! Mevlüt Haliloğlu kimdir, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu getirildi.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Mevlüt Haliloğlu kimdir?

Haliloğlu kendi özgeçmişini şu şekilde aktarıyor:

15.08.1963 tarihinde Çankırı’ya bağlı Kurşunlu ilçesinin Çaylıca köyünde dünyaya geldim. İlkokulu köyümde, liseyi Gerede (Bolu) İmam Hatip Lisesi’nde (1983), üniversiteyi de (İzmir’de) 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladım.

Çankırı-Kurşunlu’da (1983) ve İzmir’de (1987-1988) Vekil İmam Hatiplik ve Kastamonu-Daday’da(1986) kısa bir süre aday İmam Hatiplik görevlerinde bulundum. Fakülteden mezuniyetimi müteakiben1988 yılı Ekim ayında İzmir-Konak’ta yeniden İmam Hatip olarak göreve başladım ve kısa bir süre sonra Konak Müftülüğü’nde Murakıp olarak görevlendirildim. 1989 yılı Şubat ayında Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Müftülük-Vaizlik sınavını kazanıp, ardından da Antalya’da Müftülük-Vaizlik kursunu tamamlayarak, 1990 yılı Mart ayında Ankara Çamlıdere ilçesine naklen Vâiz olarak atandım.Askerlik görevimi 1993 yılında Burdur’da iki ay süre ile bedelli olarak yaptım.

Sırasıyla Ankara Çamlıdere ilçesinde (1990-1995) ve Ankara merkezde (1995-1996) Vâiz, Diyarbakır Çüngüş (1996-1998) ve İzmir Kiraz’da (1998- 2001) İlçe Müftüsü ve İzmir’de (2001-2005) İl Müftü Yardımcısı,Avustralya Melburn’de (2005-2009) Din Hizmetleri Ataşesi,Aydın Söke(2009-2012) ve İstanbul Kağıthane’de (2012-2019) İlçe Müftüsü olarak görev yaptım.

Bu arada 1991-1993 yıllarında bir buçuk yıl süre ile Tunus Hükümetinin bursuyla Tunus’a giderek dil enstitülerinde Arapça kurslarına katıldım ve Tunus üniversiteleri ve kütüphanelerinde araştırma yaptım. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalında başladığım Yüksek Lisans çalışmasını, Prof. Dr. M. Said HATİPOĞLU’ nun danışmanlığında, “Sûyûtî’nin El-leâli’lMasnûa’daki Kaynakları ve Tenkit Metodu” konulu teziyle tamamladım (1995). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalında başlayıp daha sonra ara verdiğim Doktora çalışmasını tez aşamasında yeniden yürütmeye çalışıyorum.

2002-2003 yıllarında İzmir’de EGE TV’de, yaklaşık bir buçuk yıl haftalıkdini programlar yaptım. Yine, Avustralya ve Türkiye’de TV ve Radyo programlarına konuk olarak konuşmalar yaptım. Ayrıca, Avustralya’da, Söke’de ve Kağıthane’deMahalli Gazetelerde yazılar yazdım. Yurtiçinde ve yurtdışında konferanslar verdim.2018 yılı Mayıs ayında “Hayata Yansıyan İnanç” isimli bir kitabım yayımlandı.

02.09.2019 tarihinden buyana da Çorlu İlçe Müftüsü olarak görevimi yürütmekteyim. Evliyim, eşim Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve iki kız çocuğum var.