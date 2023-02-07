“Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’taki durumun vahametine dikkat çekmek istiyoruz” diyen Şahin, OHAL ilanını “Kararın gecikmeli de olsa doğru olduğunu düşünüyoruz. TBMM’de DEVA Partisi olarak destek olacağımızı bildiriyoruz” ifadelerini kullandı. Şahin şöyle konuştu:

‘Yardımları AFAD’a ve Kızılay’a yönlendiriyoruz’

“Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ikinci gününü yaşıyoruz. Var gücümüzle, ihtiyaç sahipleri ile dayanışma gösteren vatandaşlarımız arasında köprü oluyoruz. Yardımları, tüm teşkilatımızla birlikte AFAD’a ve Kızılay’a yönlendiriyoruz. Genel Merkezimizdeki Afet Koordinasyon Merkezi’nden gelişmeleri anbean takip etmeyi sürdürüyoruz.”

“‘Kar erittik ama kar içilmiyor’ sözü, dramı gözler önüne seriyor”

“Bu aşamada özellikle üç şehrimizde durumun vahametine dikkat çekmek istiyoruz. Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta ciddi bir trajedi yaşanıyor. Yaşadığımız felaketin boyutunu, Kahramanmaraş’tan duyduğumuz bir söz özetlemeye yetiyor. Depremzede insanlar, ‘Kar erittik ama kar içilmiyor’ diyerek yaşanan büyük dramı gözler önüne seriyor. Kahramanmaraş’ta, Malatya’da çeşmeden su içemediğini o alanda yaşayanlar bize aktarıyor.”

‘Tüm imkânların seferber edilmesi çağrımızı yineliyoruz’

“Bölgeden aldığımız haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması, su gibi temel ihtiyaçların karşılanması aciliyet arz ediyor. Acil olarak tüm imkânların bölgedeki ihtiyaçlar için seferber edilmesi çağrımızı yineliyoruz.”

‘OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru, TBMM’de destek olacağız’

“Sayın Cumhurbaşkanı öğlen saatlerinde 10 ilde 3 ay süreyle OHAL kararı alınmasına dair açıklamalarda bulundu. Kararın gecikmeli de olsa doğru bir karar olduğunu düşünüyor; tüm imkanların bir an önce bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için seferber edilmesini bekliyoruz. Felakete uğrayanların kurtarılması, temel ihtiyaçların karşılanması ile meydana gelen hasar ve zararların telafisi için gerekli tüm tedbirler acilen alınmalıdır. Bu yönde oluşacak talebe de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEVA Partisi olarak destek olacağımızı bildiriyoruz.”

Şahin, sözlerine “Milletimize bu zor zamanlardan dayanışma ile çıkacağımızın bilinciyle güç ve kuvvet diliyoruz” diyerek son verdi.