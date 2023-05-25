O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğundan Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in rol aldığı, Fox TV'nin sevilen dizisi Adım Farah'ın oyuncuları kimlerdir? Adım Farah hangi gün oynuyor ve konusu nedir? Detaylar haberimizde...

Adım Farah Dizisi Oyuncuları Kimlerdir?

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Rastin Paknahad - Kerimşah

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Lale Başar - Perihan Koşaner

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Senan Kara - Vera Akıncı

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Adım Farah Dizisi Konusu Nedir?

Ülkesi İran'dan kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir. Tahir ve Farah bu ölüm kalım savaşında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır. Farah, 28 yaşında İranlı bir kadındır. Oğlu Kerimşah'ın (Rastin Paknahad) nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşmasıdır. O nedenle Farah, para biriktirip oğlunun tedavisini tamamladıktan sonra tekrar Fransa'ya gidecektir.

Adım Farah Dizisi Hangi Günler Oynuyor?

Adım Farah, her Çarşamba, saat 20:00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ