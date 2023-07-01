Adım Farah adlı dizi, 14. bölümüyle sezon finaline ulaştı ve başrollerinde Demet Özdemir, Engin Akyürek ve Fırat Tanış yer aldı. Yeni sezon öncesi dizide iki ayrılık yaşandı ve Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran ekip arkadaşlarına veda etti.

Çekimler Ağustos Ayında Başlayacak

"The Cleaning Lady" formatından uyarlanan dizi, "Ali Galip Akıncı" karakterine hayat veren Avkıran'ın ekip arkadaşlarına veda mesajıyla gündeme geldi. Yeni sezon çekimleri, merakla beklenen dizinin ağustos ayında başlayacağı belirtildi. Fırat Tanış ise şu sıralar Aşk Sanatı filminin yönetmenliğini yapıyor ve işleri tamamlandıktan sonra Adım Farah dizisinin çekimlerine katılacak.