Adım Farah dizisi Farah'ın oğlu Kerim Şah'ın babası kimdir? Adım Farah Kerimşah'ın babası gerçek adı ne? Fox Tv'nin sevilen dizisi Adım Farah kadrosuna yeni birisi daha katılıyor. Feyyaz Duman kim, kaç yaşında, hangi ödülleri aldı? Adım Farah dizisi Kerim Şah'ın babası kim? Feyyaz Duman kaç yaşında? Fox tv Adım Farah Kerimşah'ın babası kim? Feyyaz Duman hangi ödülleri aldı? Feyyaz Duman nereli? Acaba Feyyaz Duman hangi dizilerde oynadı? Feyyaz Duman oynadığı diziler listesi

Adım Farah Dizisi Farah'ın oğlu Kerim Şah'ın babası kimdir?

Adım Farah dizisinin karakterlerinden birisi olan Kerim Şah'ın babası rolünde Feyyaz Duman'ı izleyeceğiz. Feyyaz Duman, Adım Farah dizisinde Farah'ın oğlu Kerim Şah'ın babası rolünü oynuyor. Geçtiğimiz günlerde Avukat Bade rolünde Sevgi Burcu Türünz de diziye dahil olmuştu.

Adım Farah Dizisi Farah'ın oğlu Kerim Şah'ın babası kimdir?

Kerimşah'ın babası rolünde Feyyaz Duman karşımıza çıkacak.

Feyyaz Duman kaç yaşında?

Adım Farah dizisine katılan Feyyaz Duman 41 yaşında. Oyuncu Feyyaz Duman 15 Haziran 1982 tarihinde Mardin’de doğdu.

Feyyaz Duman nereli?

Oyuncu Feyyaz Duman Mardin'de doğdu.

Feyyaz Duman evli mi?

Evet, yakışıklı oyuncu 2019 yılında Zozan Şimşek ile evlendi. Narin Duman isimli bir çocukları var.

Feyyaz Duman hangi ödülleri aldı?

2014 yılında Annemin Şarkısı dizisindeki Ali rolü ile Saraybosna Film Festivali ve 51. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanmıştır.

Saraybosna Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (2014)

51. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (2014)

Feyyaz Duman hangi dizilerde oynadı?

İçerde dizisine sonradan dahil olan Serkan karakterini canlandıran Feyyaz Duman, sonraki dizilerde başrol oyuncusu olarak karşımıza çıktı.

2017 İçerde / Serkan

2017-2020 Kadın / Arif Kara

2020-2021 Baraj / Nazım Güney

2021 Yalancılar ve Mumları / Yakup Boztürk

2022 Oğlum / Tuğrul Kaya

2023- Adım Farah / Behram

Oynadığı filmler listesi ise şöyle:

2001 Fotoğraf / Faruk

2001 Büyük Adam Küçük Aşk / Garson

2011 Si Tu Meurs, Je Te Tue / Azad

2013 Tatlı Biber Diyarım / Jaffar Mohammed Emin

2014 Annemin Şarkısı / Ali

2014 Mardan / Morad

2017 Never Leave Me Adil

2017 Zagros / Zagros

2018 Zor Bir Karar / Nezir

2020 Kovan / İlker

Feyyaz Duman sosyal medya hesapları

Yakışıklı oyuncu Feyyaz Duman'ın instagram hesabı: @duman_feyyaz