Diş Fırçalama: Fırçalama ile plak birikiminin ve ağızda kalan artıkların temizliği büyük ölçüde sağlanır. Çürük ve tartar oluşumu düzenli temizlikle önlenebilir. Diş minesinin zarar görmemesi, diş etlerinin tahriş olmaması için uygun bir fırça seçimi ve nazik fırçalama önem taşır.

Elektrikli fırçalar kendi döngüsel hareketleri ile dişin tüm çevresini hızla temizleyebilir. Manuel fırçaların temizliği sırasında dairesel hareketlerle tüm diş alanları temizlenmelidir.

Dişlerin arasına daha kolay erişmek için fırçaların üzerinde farklı boyut ve eğimde kıllar bulunur. Diş fırçalama işlemi ortalama 2 dakika alır, bu süre zarfında önce bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu, fırça üzerine alınır ve dişler fırçalanmaya başlanır. 2 dakikanın sonunda tüm ağız içinin fırçalanmış olması beklenir. Ardından ağız, su ile çalkalanır ve tükürülür, fırça durulanarak diğer bakım aşamalarına geçilir.

Diş İpi: Temiz bir parça diş ipi alınır ve sağ ve sol elin işaret parmaklarına sarılarak diş araları temizlenir. Diş aralarında kalan ufak yiyecek kalıntıları böylelikle temizlenebilir. İşlem kişinin diş dizilimine göre birkaç dakika sürebilir. Diş ipi işlemi sonrasında ağız, su ile çalkalanarak arındırılır.

Ağız Duşu: Diş ipi kullanımında zorlananlar, diş etlerini güçlendirmek ve ağız temizliği için ağız duşlarını tercih eder. Bu işlem sırasında haznesine su veya ağız çalkalama suyu doldurulan küçük cihazlar yardımıyla ağız içine tazyikli su verilir ve diş araları böylece temizlenir. Dişler düzenli fırçalanıyorsa ağız duşunun haftada 1 veya 2 kere yapılması yeterlidir.

Ağız Çalkalama: Tüm işlemlerin ardından nefesin tazeliğinin uzun süreli olmasını sağlamak ve dişleri plak oluşumuna karşı korumak için ağız çalkalama suları kullanılabilir. Bu ürünler ile 30 saniye ila 60 saniye arasında ağız çalkalanır.

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