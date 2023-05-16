14 Mayıs seçim akşamı Millet İttifa'nın kendi sisteminde oluşan veri akışında yaşanan aksaklıktan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu, HP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden almıştı.

Atilla Taş'tan Jet Yanıt

Zamanında, Onur Adıgüzel’i eleştirdiği gerekçesiyle partiden çıkarıldığını öne süren Atilla Taş, “Sn. Kılıçdaroğlu. Bilgi iletişim sorumlusu Onursal Adıgüzel’i görevden almış! Geçen seçim onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim” dedi.

Görevden alınan Onursal Adıgüzel'den açıklama

Seçim akşamı görevden alınan Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi