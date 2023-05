ÜSTÜ KALSIN

“Gazeteci Aydil Erol öldü…”

Ne kadar kuru, ne kadar sıradan bir başlık.

Benzer başlıklar kim bilir kaç kez atıldı gazetelerde, kaç kez

televizyonlarda dillendirildi.

Evet, Aydil Erol bir gazeteciydi, yazardı, önemli bir hoyrat (*)

yazarıydı ama hepsinden öte ömrünü “dil”e adamış bir

gazeteydi.

Yeri geldiğinden adı gibi bir gönül adamı, yeri geldiğinde

acımasız bir dil muhafızıydı.

Erol, 1938 yılında İstanbul’da doğdu.

Mesleğe 1974 yılında başladı. İlk yazısı 1958'de Milliyet

gazetesinde yayımlandı. Yeni İstanbul’da yazarlık, 1975-1991

yılları arasında Tercüman’da musahhihlik yaptı, Hergün

gazetesinde Aydoğdu Ersin adıyla günlük fıkralar kaleme aldı.

Şiir ve denemeleri Karakedi, Toprak, Ötüken, Millî Yol, Türk

Edebiyatı, Devlet, Defne, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Türk

Dünyası Araştırmaları, Tarla, Türkiye, Babıali'de Sabah, Son

Havadis, Türk Yurdu, Kurultay, Ayyıldız,Türk Kültürü ve

Ufuk Ötesi’nin de aralarında olduğu birçok gazete ve dergide

yayımlandı.

Aydil Erol’un bazı kitapları da şunlar:

Hoyratlar, Mehmet Akif, Ahmet Haşim, röportajlardan oluşan

Bamteli ve bir başyapıt olan Şarkılarla Şiirlerle Türkülerle ve

Tarihi Örneklerle Adlarımız.

Aydil Erol’un ilk baskısı 1989 yılında yapılan 626 sayfalık bu

başyapıtının 2010 yılında Çağrı Yayınları tarafından

yayınlanan dördüncü baskısında 17 bin 539 kişi adı, bu adların

Türkçe olanları 9 bin 314. Ad koyma âdetleri 825, edebi

örnekler 722.

Adlarımız, alanında –dördüncü baskının yapıldığı 2010

yılından bu yana bir başkası yazılmadıysa - son yıllarda

çocuklara ad konulmada görülen yabancılaşmaya karşı duran

adbilim (onomastik) konusunda Türk dünyasının en kapsamlı

eseri.

Kitaptan bir iki örnek vermek gerekirse Aydil Erol’un adından

başlamalıyım.

Aydil: Türkçe ay ile Acemce “dil”den (gönül) meydana gelen

birleşik ad. Ay gönüllü, temiz kalpli, saf gönüllü.

Diğer örnekler de bugüne değin hiç duymadığım adlardan.

Kızbes: Kız ile bes (yeter,yetişir, tamam, kâfi.) Çeşitli Türk

ülkelerinde kız çocuğunun doğumuna son vermek isteğiyle

konulan adlardan. Mükevven: Yapılmış, yaratılmış. Şâder:

Neşeli, sevinçli. Karak:Göz bebeği. Gülbara: Gül parçası ve

Süleni: Gök kuşağı.

Şimdi Aydil Erol’un musahhihlik –dikkat isterim düzeltmenlik

değil- tarafına değinmenin zamanıdır.

Onunla 1982-1987 yılları arasında Tercüman gazetesinde

çalıştım.

Babıâli’nin son nesil musahhihlerindendi. Harf atlamayan bir

musahhihti.

Hatalarımızı bulur, zarif bir dille uyarır; bazen de neyin ne

olması gerektiğini örneklerle anlatırdı.

İzmir’de vefat eden Erol’un cenazesi 10 Mayıs 2023

Çarşamba günü doğum yeri Çengelköy’de toprağa verildi.

……

Söz Türkçeden açılmışken değinelim.

Gazetelerde ve adına sosyal medya dediğimiz açık çılgınlık

alanında yeni bir dil katliamının örneği sergileniyor.

Katılım sağlamak!..

Ne demek Allah aşkına katılım sağlamak.

Şuna katıldım deseniz incileriniz mi dökülecek?

MINTIKA TEMİZLİĞİ

Her seçimden sonra Babıâli’de mıntıka temizliği yaşanır.

Bu seçimlerden sonra da öyle olacak.

Belki de temizliğin en kapsamlısı.

Hergün, her akşam gazete ve televizyonlarda boy gösteren,

meslek ilkelerini gözetmeden parti müfettişi gibi davranan

gazetecilerle, televizyonların kadrolu konuşmacıları;

hukukçular, emekli askerler, güvenlik uzmanları, bilmem

kaçıcı dönem milletvekilleri, anketçiler vs. vs…

Seçimlerden sonra bu isimleri ekranlarda ve gazetelerindeki

köşelerinde göremeyebiliriz; kim kazanırsa kazansın.

Bu arada Babıâli’ye yeni sermaye grupları girebilir, yeni

gazeteler yayımlanabilir ya da mevcut gazeteler el

değiştirebilir.

……..

(*) Halk edebiyatında maninin bir türü. Yedi heceli dizelerden oluşur. İlk dize, kesiktir

ve kafiye sözünü belirler. Çoğunlukla dört mısralı olmakla beraber, bazen mısra

sayısı daha fazla olabilir. Hoyratın en önemli özelliklerinden biri

uyağın cinaslı olmasıdır.