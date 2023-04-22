Adette sancıya neden olan farklı nedenlerin olabileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Adet sancılarını yoğun olarak yaşayan kadınlar bir kadın-doğum hekimi tarafından muayene edilmelidir. Ağrı adet döngüsüne bağlı fizyolojik yani doğal olabileceği gibi rahim ve yumurtalıklarda bulunan miyom ve kistler de bu ağrılara neden olabilir. Bu gibi durumlarda tedavi nedene yönelik olarak farklılık gösterebilir. Adet sancıları genellikle yumurtlama fonksiyonu ile ilgilidir. Ağrı kesiciler ve doğum kontrol hapları ağrıları azaltır. Özellikle ağrı kesicilere beklenen adetten 1-2 gün önce başlamak şikayetlerin azalmasına yardımcı oluyor. Adet dönemindeki şikayetler kadının yaşam kalitesini bozuyor ise bir kadın-doğum hekimi ile görüşmesi gerekir” dedi.

Adet ertelemek için sıkça ilaç kullanılmamalı

Adeti ertelemenin bazı ilaçlarla mümkün olabileceğini dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Özel durumlar haricinde sıkça bu yönteme başvurmak uygun değil. Kist ve miyomların tedavisi; bunların yeri, büyüklüğü, hastanın şikayetlerinin şekli, yoğunluğu ve en önemlisi de kadının yaşı ve doğurganlığına göre farklılık gösterir. İlaç tedavileri ve bazen de cerrahi tedaviler gerekebiliyor” şeklinde konuştu.

Adet döneminde spor yapmak vücuda iyi geliyor

Adet döngüsü zaman zaman kadının hayatını zorlaştıran bir süreç olabildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Bu dönemin, kadın hayatının belli bir süresinde yaşanması gereken ve kadına doğurganlığını sağlayan yumurtlama döngüsünün bir sonucu olduğunu unutmayıp bu dönemde karbonhidrat ve tuzdan uzak beslenmeli. Bu dönemi, özellikle de keyif alabileceğiniz; yürüme, koşma, dans gibi aktivitelerle daha keyifli ve mutlu bir zaman haline getirmek mümkün” önerisinde bulundu.

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