14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ile birlikte aday olan, oy pusulasında da yer alan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün yaptığı basın toplantısıyla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

OYLAR GEÇERLİ SAYILACAK

9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak. 14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak. İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ