CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzonlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'da miting düzenleyerek halk ile buluştu. Trabzon Atatürk Meydanı'nda mitinge vatandaşların yoğun katılımı gözlemlendi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Trabzon’daki mitinginde öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben bugün her karış toprağına basan bir hemşeriniz olarak Trabzon'un meydanında coşmaya geldim. Benim için bu güzel meydanın anıları var. Bugün buradayım ama yalnız gelmedim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim. Hep birlikte tarih yazacağız. Bugün tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli genel başkanım bu tevazuyu hayat boyu taşıyan; hukuktan, adaletten milim sapmayan, memleketi için canını ortaya koyan, doğrudan yana olan 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Mesela eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Mesela ben çocuklara diyorum ki; bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz milletçe böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder, olmaz. Veren eli alan el görmez. Bu iktidar sabah kalkıyor İmamoğlu, akşam yatıyorlar İmamoğlu. Ben 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan teşekkür ediyorum. Beni İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. Belki de ilk kez İstanbul'da Trabzonlu bir belediye başkanı var." 2019 seçimlerinden sonra ne dediler İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dediler. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır dediler onu da biz demedik. Seni gidi seni o günden anladın seçimi kaybedeceğini. Kaybedecekler çünkü bir avuç insanın kazanma dönemi bitti. 86 milyon kazanacak. Ayrışmak yok, birleşe birleşe kazacağız. Her şey çok güzel olacak diyoruz.

AFAD MESAJI

Dün AFAD’ın bir mesajı bana ulaştı. Yahu güzel AFAD, kıymetli AFAD, gel bizimle işbirliğiyle yap. Ya bari milleti Trabzon’da kandırmayın. Meteoroloji’ye göre yarın Trabzon’da kuvvetli fırtına bekleniyor. Burası doğru! Ağaç, direk ve çatı uçması, hatta baca gazı zehirlenmesi olabilir. Yahu biz Temel fıkrası anlatırız ama zekice olur. Böyle olmaz! Ama bir konuda tutturdular. Bugün Trabzon’da, Karadeniz’de fırtına var. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu fırtınamız var." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "EkremBbaşkan, İstanbul'u hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Fatih Sultan Mehmed'in öngördüğü İstanbul'u yapacak, buna inanıyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevini yapacak. Tüm bürokratik engelleri kaldıracağım" diye sözlerine başladı. "Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı" diyen Kılıçdaroğlu, "Artık başı açık, başı kapalı diye kadınları ayırdık, bıkmadık mı? Trabzon'a söz, Türkiye'ye söz bitireceğim ayrımcılığı. 85 milyonu kucaklaştıracağım, birlikte olacağım. Güzel Türkiye'ye yeniden inşa edeceğim. Hayatın her aşamasında göreceksiniz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

EMEKLİLERE 15 BİN LİRA MÜJDESİ VE 418 MİLYAR DOLAR MESAJI

Emeklilere bayram ikramiyesi vaadini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak. Bay Kemal o paraların tamamını bulacak. Beşli çeteye, uyuşturucu baronlarına, 5-6 yerden maaş alanlara var; emekliye yok. Yemezler. 418 milyar dolarlık hortum var. O paranın tamamını alacağım ve bu milletin cebine koyacağım" diye konuştu. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Uluslararası mahkemelerden nasıl davaları kazanırsın?' diyorlar. Onlar benim devlet adamı olduğumu bilmiyorlar. Bütün avukatları, akademik dünyanın önde gelen isimleri çağırdım, konuştum. Davaları açacağız paralar gelecek. Malvarlıkları var, kuruşu kuruşuna biliyorum. Hiç endişe etmeyin." Esnafa yönelik atılacak adımları sıralayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Esnafın bir ay içinde bankalardan, kooperatiflerinden pandemi döneminde çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Stopaj vergisini sıfırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ADALETİ YA GETİRECEĞİM YA GETİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma engel olmak istediler. Kimseye kin tutmam, öfkeyle bakmam. Bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim" dedi. Gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Torpili bitireceğim. Ataması gelenleri atayacağız" dedi. Kılıçdaroğlu, "İktidar olmanın yolu çalışmaktan geçer, beraber olmaktan geçer, kul hakkı yememekten geçer. Altı lider beraberiz. Altı lideri bir araya getiren demokrasidir, kul hakkı yememektir, yolsuzlukla mücadeledir, esnafın içinde bulunduğu durumdur, kişibaşı gelirin düşmesidir, adaletin olmamasıdır. Biz beraberiz, adaleti getireceğiz" diye konuştu. "Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "O türbeyi vatan toprağına yeniden götüreceğim. Şanlı bayrağımız yeniden dalgalanacak. Bayrağını indiren, toprağını terk eden adamdan milliyetçi olmaz" ifadelerini kullandı. "Milliyetçilik güçlü olmaktır" diyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, "İhale yapıyorlar dolarla, euroyla. Türk Lirası hani ezilmezdi. Bunların milliyetçiliğini gördünüz mi? Büyük ihaleleri dolarla, euroyla yaptılar. O ihaleleri Türk Lirası'na çevireceğim. Bizim milliyetçiliğimizi bütün dünya bilecek" dedi.

TREN YOLU PROJESİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Trabzon sporuyla dünya markası. Herkesin saygıyla andığı, söz ettiği güzel ve görkemli bir kent Trabzon. Trabzonlunun geliri 1300 dolar düştü. Çok sayıda genç büyük kentlerin varoşlarında iş arar haline geldi. 100 yıl nasip ederse Mustafa Kemal'in hayalini gerçekleştireceğiz; demiryolunu Sarp'tan geçireceğiz. Bunu yapacağız, sadece Trabzonlu değil, bütün Karadeniz görecek" diye konuştu.

"DEVLETİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

"Bir söz almak istiyorum" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Devletin kolonlarını kestiler, onların yeniden inşa edilmesi lazım. Devletin yeniden ayağa kalkması lazım. Adaletin olmadığı yerde kargaşa olur, haksızlıklar olur. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Altı lider bir aradayız, devleti yeniden inşa etmek istiyoruz. Geçmişte o partiye, bu partiye oy vermiş olabilirsiniz. Ama sandık başına giderken elinizi vicdanınıza koyun. Kul hakkı yiyenlere prim vermeyin. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı malvarlığı dolayısıyla tehdit edilemez" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA FORMA VE KASKET JESTİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bize Her Yer Trabzon" diyerek büyük alkış toplarken, sahneye davet ettiği Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Trabzonspor'un şampiyonluk forması ve şampiyonluk ile yeniden efsaneleşen kasketi hediye etti. Kemal Kışıçdaroğlu, hediyeler için teşekkür ederken, ailesi ile ilgili bir detay da vererek, formayı oğluna hediye edeceğini vurgulayarak, "Formayı oğluma hediye edeceğim, malum gelinimiz Trabzonlu" ifadelerini kullandı.