Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını protesto etti.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ile savaşın başlamasıyla kente gelen Ukraynalılar, Atatürk Parkı'nda gösteri düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunan katılımcılar, savaş karşıtı dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan Dernek Başkanı İrem Tarı, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne yönelik saldırının, yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına neden olduğunu söyledi.

Sivil halkın tahliyesi için kurtarma operasyonlarının sürdüğünü anımsatan Tarı, "Bugün su seviyesi düşünce, su basmış evlerde çok sayıda ölü görülmeye başlandı. Sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Putin, Kremlin'de kaldığı sürece sadece Ukrayna değil tüm dünya tehlikede." dedi.

Grup, slogan attıktan sonra dağıldı.