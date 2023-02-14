Azerbaycanlı sanatçılar, eserlerini Türkiye için yorumladı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP'de tören düzenlendi

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Hemşireler, bebeklerin zarar görmemesi için kuvözleri tutup depremin sona ermesini bekliyor.

Kentteki bir özel hastanede görevli hemşireler, 6 Şubat'ta saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında kendilerinden önce kuvözlerdeki bebekleri korumaya almak için hareket etti.

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