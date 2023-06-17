Adana Demirspor Konferans Ligi ön eleme ne zaman? 2023 ADS Konferans Ligi ön eleme kaç maç oynayacak? Adana Demirspor Konferans Ligi ön eleme muhtemel rakipler kim? Acaba Adana Demirspor Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak? Bu sene Adana Demirspor'un Konferans ligi muhtemel rakipleri ve ön eleme tarihleri:

Adana Demirspor Konferans Ligi ön eleme ne zaman 2023?

2022/23 sezonunu 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor taraftarı için Konferans Ligi heyecanı başladı. Mavi Şimşekler şimdiden Konferans Ligi heyecanını hissetmeye başladılar. Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Acaba ADS kaç eleme turu oynayacak? Adana Demirspor'un bu sezon Konferans Ligi gruplarına katılabilmek için kaç tur geçmesi gerekiyor? Merak edilen soruların yanıtlarını sizin için derledik:

Adana Demirspor Konferans Ligi ön eleme kaç maç oynayacak?

Konferans Ligi Ön Elemelerine 2. turdan katılan Adana Demirspor'un grup aşamasına geçebilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor: 2. Ön Eleme Turu, 3. ön Eleme Turu ve Play-off Turu. Bu üç turun tarihlerine ve muhtemel rakiplere göz atalım:

Adana Demirspor Konferans Ligi ön eleme maçları ne zaman?

Konferans Ligi ön eleme maçlarına 2. ön eleme turundan katılan Adana Demirspor'un önünde geçmesi gereken üç tur var. Bu üç turu da geçmesi halinde 31 Eylül'de Adana Demirspor'ı Konferans Ligi grup aşamasındaki ilk maçı bekliyor. Eğer Adana Demirspor üç turdan herhangi birinde elenirse Avrupa serüveni sona ermiş olacak.

Adana Demirspor Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak?

Mavi Şimşekler Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

» Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

27 Temmuz 2023 tarihinde ilk maçlar oynanacak. Rövanş maçları ise 3 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak.

» Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu

10 Ağustos 2023 ilk maçların tarihi. Rövanş maçları ise 17 Ağustos günü oynanacak.

» Konferans Ligi Play-off Turu

24 Ağustos 2023 tarihinde grup aşaması öncesi son tur olan play-off turunun ilk maçları oynanacak. Play-off rövanş maçları ise 31 Ağustos'ta.

Adana Demirspor Konferans Ligi ön eleme muhtemel rakipler

Bu sene Adana Demirspor'un Konferans ligi muhtemel rakipleri çok merak ediliyor. Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı.

Petrocub (Moldova)

B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Ararat-Armenia (Ermenistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Luzern (İsviçre)

Gzira United (Malta)

Levadia Tallinn (Estonya)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Bohemians (Çekya)

Aarhus (Danimarka)

Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)

Connah's Quay (Galler)

Milsami Orhei (Moldova)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Europa FC (Cebelitarık)

Domzale (Slovenya)

Santa Coloma (Andorra)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Crusaders (İrlanda)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Pogon Szczecin (Polonya)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Kecskemeti (Macaristan)

Debrecen (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Aktobe (Kazakistan)

Celje (Slovenya)

Auda (Letonya)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Torpedo Zhodino (Beyaz Rusya)

Kaynak: HABER MERKEZİ