Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Maç beIN Sports 1'de

Maç beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Ev sahibi Adana Demirspor, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 kaybeden Adana Demirspor, topladığı 48 puanla 4. sırada yer alıyor. Geride kalan 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi alan İstanbul ekibi, topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor. Kasımpaşa'da bu maç öncesi Haris Hajradinovic, Fode Koita ve Stephane Bahoken kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular yarın kart görmesi durumunda Yukatel Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek. İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleden Adana Demirspor 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinin ardından Selçuk İnan'la yollarını ayıran lacivert-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirilmişti. Özdeş yönetiminde geçen hafta ilk maçına çıkan Kasımpaşa, Trabzonspor'u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.