Süper Lig 35. hafta Adana Demirspor Beşiktaş maçı hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu heyecan dolu maçın saat kaçta başlayacağından, maç öncesi ve sonrası tüm gelişmelerden ve her iki takımın ilk 11 kadrosundan bahsedeceğiz. Bu yazımızı okuduktan sonra maç hakkında tüm detaylara hakim olacaksınız.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı Saat Kaçta Başlayacak?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı, 21 Mayıs Pazar günü saat 19:00‘da başlayacak. Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve takipçilerimiz canlı olarak maçı izleyebilecekler. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği 90 dakika ve canlı skor takibi haberimizde olacak.

Maç Öncesi ve Sonrası Gelişmeler

Adana Demirspor Beşiktaş maçı öncesi her iki takımın da hazırlıkları tamamlandı. Beşiktaş takımının teknik direktörü Şenol Güneş, maç öncesi yaptığı açıklamada takımının kazanmak için sahada olacağını belirtti. Adana Demirspor ise ev sahibi avantajını kullanarak maçı kazanmak için sahaya çıkacak.

Maç sonrası gelişmeleri takip etmek için ise takipçilerimiz bizi takip etmeye devam edebilirler. Maç sonrası yaşanacak tüm gelişmeleri buradan öğrenebilirsiniz.

Adana Demirspor Beşiktaş İlk 11 Kadroları

Adana Demirspor’un ilk 11 kadrosu şu şekildedir: Ertaç, Semih, Morel, Akintola, Emre, Ndiaye, Yusuf, Rodrigues, Gökhan, Belhanda, C.Ndiaye

Konuk takım Beşiktaş’ın ise ilk 11 kadrosu şöyle: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakaf

Adana Demirspor Beşiktaş maçı hakkında tüm detayları sizlerle paylaştık. Siz de maçı heyecanla bekleyenler arasındaysanız, bu yazımızı takip ederek maç hakkında tüm detaylara hakim olabilirsiniz.