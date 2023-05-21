Adana Demirspor ve Beşiktaş Süper Lig maçında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler "Adana Demirspor Beşiktaş canlı izle" aramasını yaparken, maçın canlı yayın linki ve diğer detaylar haberimizde. Selçuk Sports Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle Bein Sports Jestyayın Justin tv Adana BJK şifresiz canlı maç izle kaçak Beşiktaş Adana Demirspor maç izle linki.

Adana Demirspor evinde kaybetmiyor

Adana Demirspor bu sezon Süper Lig'de öne çıkan takımlardan biri. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Fati Karagümrük'ü konuk eden Adana Demirspor, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Geriye düştüğü maçtan 3 puan alan Vincenzo Montella'nın ekibi üst üste 6. galibiyetini elde etti. Süper Lig'deki son 6 maçını kazanan Adana Demirspor ise 4. sıradaki yerini koruyor. Öte yandan Adana Demirspor'un bu sezon Süper Lig'de taraftarı önünde hiç maç kaybetmediğini de belirtelim. Bu hafta sonu Beşiktaş'ı konuk edecek olan Adana Demirspor maçın favorisi olarak gösteriliyor.

Beşiktaş 5 Maçtır Kazanıyor

Beşiktaş Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını koruyor ancak bunun kolay olmadığını belirtmekte fayda var. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisindeler ve rakiplerinden 1 maç fazlaları var. Siyah Beyazlılar geçen hafta Gaziantep FK karşısında hükmen 3-0 kazandı. Bu galibiyetle Süper Lig'deki galibiyet serilerini 5 maça çıkardılar. Şenol Güneş yönetiminde ciddi bir çıkış yakaladılar. Ayrıca 2. sıradaki Fenerbahçe ile aynı puana sahipler. Beşiktaş bu hafta sonu Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. Bu hafta işleri hiç de kolay olmayacak.

Selçuk Sports Adana Demirspor Beşiktaş Maçı Canlı İzle

Öncelikle, Selçuk Sports’un resmi web sitesinde Adana Demirspor Beşiktaş maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu seçenek, maçın ücretsiz olarak sunulması nedeniyle oldukça popülerdir. Ancak, web sitesindeki yoğunluk nedeniyle maçın kalitesi düşebilir.

Bein Sports Adana Demirspor Beşiktaş Maçı Canlı İzle

Bein Sports, Türkiye’nin en popüler spor kanallarından biridir ve Adana Demirspor Beşiktaş maçını canlı olarak yayınlayacaktır. Eğer Bein Sports üyeliğiniz varsa, maçı rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ancak, üyeliğiniz yoksa, alternatif seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Jestyayın Adana Demirspor Beşiktaş Maçı Canlı İzle

Jestyayın, internet üzerinden canlı yayın yapan bir platformdur. Adana Demirspor Beşiktaş maçını bu platform üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Ancak, bu seçenek kaçak yayın olduğu için kesinti yaşanma ihtimali bulunmaktadır.

Justin tv Adana Demirspor Beşiktaş Maçı Canlı İzle

Justin tv, yine internet üzerinden canlı yayın yapan bir platformdur. Adana Demirspor Beşiktaş maçını bu platform üzerinden de şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Ancak, Jestyayın gibi bu seçenek de kaçak yayın olduğu için kesinti yaşanabilir.