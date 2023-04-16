Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "'Biz gelince falan özgür olacak, filan özgür olacak.' Bunlar yargıya müdahaleden hep şikayet ediyorlar. Biz de yargıya kimsenin müdahale etmesini istemeyiz. Müdahale etmesine de izin vermeyiz ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yargıç, 'Hemen çıkacak.' Ne yapacaksın? Beraat mı vereceksin? Sen hakim misin, savcı mısın?" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Bozdağ, Balıklıgöl'de yapılan TRT Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kentte, kendini evinde gibi hissettiğini belirten Bozdağ, Şanlıurfa'nın evlatlarından biri olarak şehre hizmet edeceğini söyledi.

Bozdağ, Şanlıurfa'da zorlaştıran değil kolaylaştıran, ayıran değil birleştiren bir anlayışla çalışacaklarını, yeni dönemde Şanlıurfa'nın tarım, sanayi ve diğer alanlarında geldiği noktayı daha ileri taşıyacaklarını anlattı.

Kentin en büyük şikayetinin enerji alanında olduğunu dile getiren Bozdağ, sulama elektriği ile ilgili problemleri azaltmak için Karacadağ Güneş Enerji Sistemi Projesi'nin devreye alınacağını, şehrin enerji bakımından endüstriyel bölge ilan edilerek özel yatırımların destekleneceğini bildirdi.

Bekir Bozdağ, kentsel dönüşümle ilgili de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da çalışmalar yapılacağını bildirdi.

"Kararsızların AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'mıza kaydığını görüyoruz"

Seçimlerin ilk turda sonuçlanıp sonuçlanmayacağının sorulması üzerine Bozdağ, halkla beraber siyaset yapan birisi olarak halkın tepkilerine baktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaş seçimle ilgili kararını vermiş, bu seçim birinci turda bitecek, çok net. Taraf olarak söylemiyorum, gördüğüm bunca seçim tecrübesine istinaden söylüyorum. Katılım yüksek olacak, kararsızların da Türkiye'nin hayrını düşünerek karar vereceğine inanıyorum. Çünkü her seçimde toplumun bir kesimi 'A', bir kesimi 'B' diye ayrıştığı için kararsızlar esasında iktidarı tayinde önemli rol oynuyor. Onlar da ülkenin menfaatine bakıyorlar. Bazıları 'kararsız şuna, buna bakıyor' diyor. Kararsız, nefretine, kinine göre bakan insanlar değil. Bu ülkenin, milletin çıkarı nerede, ona göre bakıyor. Her defasında kararsız seçmen, 'Türkiye'nin çıkarı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da' dedi, oraya verdi. Seçim anketlerine de bakarsanız kararsızların dağılımının gittikçe AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'mıza kaydığını görüyoruz. (AA)