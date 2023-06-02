2023 Adalet Bakanlığı personel alımı için bekleyiş sürmektedir. Adalet Bakanlığı, 22 bin 43 personel alımı yapacak ve hangi kadrolara alım yapılacağını açıklamıştır. Ancak, başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır. Bu bilgilerin https://www.adalet.gov.tr/ adresinde duyurulması beklenmektedir.

Başvuru sonuçları yayınlandıktan sonra, adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabileceklerdir.

Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında, infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli kadro ve branşlarda istihdam sağlanacaktır. Alımlarla adliyelerde, Ceza İnfaz Kurumlarında, İcra Dairelerinde ve Bakanlık merkez teşkilatında toplamda 22 bin 43 kişi istihdam edilecektir.

Başvuru sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığından, adayların güncel bilgileri ve duyuruları takip etmeleri önemlidir.

Yenigün Haber Merkezi