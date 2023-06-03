Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Yılmaz Tunç yeni Adalet Bakanı oldu. Peki, Yılmaz Tunç kimdir? İşte Yılmaz Tunç'un siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Yılmaz Tunç Kimdir?

1 Şubat 1971 yılında Bartın’da dünyaya gelen Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekilliği ve AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, Adalet Komisyonu Sözcüsü görevlerini yürüten Tunç, İngilizce bilmektedir.

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