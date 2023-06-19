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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Konutta kiraya yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme uzatılacak, üzerinde çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişmezse geriye doğru işletilecek." açıklamasında bulundu. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılacak." dedi. Kira düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Düzenlemenin 1 Temmuz'a kadar yetiştirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Kiralarla ilgili iletilen bütün problemleri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ