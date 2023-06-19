Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Konutta kiraya yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme uzatılacak, üzerinde çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişmezse geriye doğru işletilecek." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılacak." dedi. Kira düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Düzenlemenin 1 Temmuz'a kadar yetiştirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Kiralarla ilgili iletilen bütün problemleri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.Kaynak: HABER MERKEZİ