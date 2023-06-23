İstanbul'un nefes kesen güzelliklerinden biri olan Adalar, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Peki, bu doğa harikası adaların benzersiz atmosferini doyasıya yaşamak için nerede konaklamalıyız? Hangi oteller, adaların büyüleyici güzelliklerini konaklama deneyimleriyle birleştirerek unutulmaz bir tatil vadediyor?

Mimoza Otel Büyükada - Büyükada'nın Lüks Konaklama Seçeneği

Ev Konforunda Bir Otel Deneyimi

Mimoza Otel Büyükada, seyahat severlere sunulan birinci sınıf konaklama imkanı ile evinizdeki konforu aratmıyor. Odalarında klima ve mini bar olanakları sunan otel, rahat ve huzurlu bir konaklama deneyimi vaat ediyor. Üstelik oteldeki ücretsiz Wi-Fi hizmeti sayesinde, internete bağlanmak oldukça kolay.

24 Saat Hizmet Anlayışı

Buyukada Cumbali Konak Hotel, konuklarına 24 saat açık resepsiyon, oda servisi ve hızlı giriş/çıkış hizmetleri sunarak, onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Lezzetli Bir Başlangıç İçin Ücretsiz Kahvaltı

Güne lezzetli bir başlangıç yapmanız için Buyukada Cumbali Konak Hotel, konuklarına ücretsiz kahvaltı hizmeti sunuyor. Bu sayede Büyükada seyahatinizi daha keyifli hale getiriyor.

Alt Başlık: Turistik Yerlere Yakınlık

Otel, Büyükada'nın önemli turistik noktalarından biri olan Aya Yorgi Kilisesi'ne sadece 2,9 km mesafede yer alıyor. Bu da konukların gezilecek yerlere kolaylıkla ulaşabileceği anlamına geliyor.

Yeme-İçme Olanakları

Eğer Meksika mutfağına meraklıysanız, Anastasia Garden Cafe&Restaurant sizin için iyi bir seçenek olabilir. Buyukada Cumbali Konak Hotel'e oldukça yakın olan bu restoran, lezzetli yemekleriyle ünlüdür.

Büyükada'nın eşsiz güzelliklerini keşfederken, Mimoza Otel Büyükada ile lüks ve konforlu bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz. Otel, hem dinlenmek hem de keyifli vakit geçirmek isteyen tatilciler için ideal bir seçenektir.

Ada Palas Büyükada Butik Otel - Büyükada'da Romantik ve Konforlu Bir Konaklama Deneyimi

Tarihi Charm ve Modern Konforun Buluşması

Ada Palas Büyükada Butik Otel, tarihi yapısı ve modern konforları ile birleştiğinde Büyükada'da seyahat edenler için ideal bir seçim olmaktadır. Otelin romantik atmosferi, mükemmel restoranı ve geniş imkanları, gezginlerin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmıştır. Beş yıldızlı standartlarda hizmet sunan otel, konuklarına en yüksek kalitede bir konaklama deneyimi yaşatıyor.

Lüks Oda Olanakları

Konuklara düz ekran LCD TV, klima ve mini bar gibi olanaklar sunan Ada Palas Butik Otel, odalarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sağlıyor. Bu sayede konuklar, konaklamaları boyunca internete kolaylıkla bağlanabiliyorlar.

Otelde Sunulan Hizmetler

Ada Palas, konuklarına bisiklet kiralama, güzel bir bahçe ve oda servisi gibi hizmetler sunuyor. Ayrıca, otelde sunulan sınırsız Türk kahvaltısı servisi, konaklamanızı daha da keyifli hale getiriyor.

Büyükada'nın Turistik Yerlerine Yakınlık

Otel, Büyükada'nın ünlü gezilecek yerlerine yakın bir konumda bulunuyor. Aya Yorgi Kilisesi'ne 2.2 km, Büyükada Tabiat Parkı'na ise 1.8 km mesafede bulunan Ada Palas, yerli ve yabancı turistler için ideal bir konaklama seçeneği oluşturuyor.

Yöresel Lezzetler

Büyükada seyahatiniz sırasında Aya Yorgi Kır Gazinosu, Ali Baba ve Secret Garden Restaurant gibi yerlerde yöresel lezzetleri deneme fırsatı bulabilirsiniz.

Büyükada'da Yapılacaklar

Ada Palas konukları, bisiklet kiralayarak adanın güzelliklerini keşfedebilir veya ada sokaklarını ve doğal parkları yürüyerek gezebilirler. Bu doğa harikası adada mükemmel fotoğraflar çekebileceğinizi unutmayın.

Ada Palas Butik Otel, Büyükada'nın zengin deneyimlerinin keyfini çıkarırken konforlu ve lüks bir konaklama deneyimi yaşamanızı sağlayacaktır.

Sergüzeşt Otel - Büyükada'nın Yeni Butik Otelinde Eşsiz Bir Deneyim

Kendine Özgü Oda Seçenekleri

Sergüzeşt Otel, Büyükada'nın Güzeller Sokak'ta yer alır ve 10 odasıyla konuklarına çeşitli konaklama seçenekleri sunar. Her bir oda, kendine özgü güzellikleri ve benzersiz konforu ile konuklarına unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İşletme Olanakları

Sergüzeşt Otel, konuklarına ücretsiz yüksek hızda internet (Wi-Fi), ücretsiz kahvaltı, bar/oturma salonu, bagaj saklama hizmeti, gazete, 24 saat açık resepsiyon ve özel giriş/çıkış olanakları sunar. Bu olanaklar, konukların rahatı ve konforu için düşünülmüştür.

Oda Özellikleri

Otelin odalarında klima, özel balkon, oda servisi ve mini bar bulunur. Ayrıca, konuklara ücretsiz banyo ve kişisel bakım malzemeleri sunulur.

Oda Türleri

Sergüzeşt Otel, balayı süitleri, sigara içilmeyen odalar, süitler ve aile odaları gibi çeşitli oda türlerini bünyesinde barındırır.

Otel Sınıfı ve Stili

Sergüzeşt Otel, butik tarzda hizmet veren ilginç bir oteldir. Kendine özgü atmosferi ve konuklarına sunduğu hizmetlerle dikkat çeker.

Konuşulan Diller

Sergüzeşt Otel'de konuşulan diller arasında Türkçe ve İngilizce bulunmaktadır. Bu sayede yerli ve yabancı konuklar rahatlıkla iletişim kurabilirler.

Büyükada'nın yeni butik oteli Sergüzeşt, benzersiz oda seçenekleri ve sunduğu geniş olanakları ile konuklarına keyifli ve konforlu bir konaklama deneyimi sunmaktadır. Bu otelde geçireceğiniz zaman, Büyükada seyahatinizi unutulmaz kılacak.

Anastasia Meziki Butik Otel - Tarihi Eser Niteliğindeki Köşkte Eşsiz Bir Konaklama Deneyimi

Tarihi Köşkün Özellikleri ve Konumu

Anastasia Meziki Butik Otel, Büyükada'nın Malül Gazi Caddesi üzerinde, 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir köşkte yer alır. Köşk, öncelikle Levantenler tarafından inşa edilmiş, 20. yüzyılın başında Şahbaz ve Karayan ailelerine geçmiştir. Üç katlı ve çatı katından oluşan bu yapı, İtalyan mimarisi izlerini taşıyor ve cephelerinde ampir ve neo-rönesans üslubu görülüyor.

Oda Özellikleri ve Dekorasyon

Köşkte toplam 13 oda bulunur ve her biri, köşkün orijinal dokusuna sadık kalınarak dönemin mobilyalarıyla dekore edilmiştir. Özel banyo ve tuvaletler, konukların konforu için odaların içinde yer alır. Ön cepheye bakan odalar deniz manzarası, arka cepheye bakan odalar ise bahçe manzarası sunmaktadır.

Rezervasyon ve İptal Politikası

Anastasia Meziki Butik Otel'de rezervasyon iptali veya değişikliği, varış tarihinden 3 gün öncesine kadar ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Ancak, iptal veya değişiklik bu süre içinde yapılmazsa veya rezervasyon kullanılmazsa, ilk üç gecenin yüzde 100 kadarı ücret olarak tahsil edilecektir.

Kültürel ve Tarihi Önemi

Meziki Köşk, 1. sınıf tarihi eser olarak kabul edilmiştir ve korunması gereken kültür varlıkları listesinde yer almaktadır. Ayrıca, köşk bir dönem "Dudaktan Kalbe" adlı televizyon dizisi ve birçok reklam filminde mekan olarak kullanılmış, bu sayede tüm dünyadan ziyaretçileri kendisine hayran bırakmıştır.

Anastasia Meziki Butik Otel, tarihi bir köşkte konforlu ve özgün bir konaklama deneyimi yaşatırken, konuklarına Büyükada'nın eşsiz manzarasını da sunmaktadır. Bu otel, hem tarihi değeri hem de sunduğu hizmetlerle konuklarına unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Splendid Palace Hotel - Büyükada'nın Tarihi ve Görkemli Konaklama Noktası

Otelin Genel Tanıtımı

Splendid Palace Hotel, gümüşî kubbeleri ve kırmızı panjurlarıyla Marmara Denizi ve İstanbul'a bakan görkemli bir yapı. Büyükada'nın tarihi atmosferini koruyan ve ada yaşamının huzurlu ortamını sunan bu otel, doğayla ve tarihle iç içe bir konaklama deneyimi sunuyor.

Otelin Mimari Yapısı ve Dekorasyonu

Splendid Palace Hotel, 1908'de açılmış bir otel olup, Art Nouveau tarzından esinlenilmiştir. Ancak, aydınlık iç avlusu ve avlu çevresindeki sütunlarıyla, otelin mimari tasarımında doğu ve batı sentezi açıkça görülür.

Oda Özellikleri ve Olanakları

134 misafiri ağırlayabilecek kapasitedeki otel, 70 oda ve 4 süite sahiptir. Odaların çoğu merkezi ısıtmalı olup, tüm odalarda duş, tuvalet ve telefon bulunmaktadır.

Restoran ve Yemek Seçenekleri

Açık ve kapalı mekânda 90 kişiye hizmet verebilen otel restoranı, misafirlere hem Türk hem de dünya mutfaklarından seçme yemekler sunmaktadır.

Ek Olanaklar ve Hizmetler

Yeşilin içinde, ağaçlarla çevrili bir yüzme havuzu, Splendid Palace Hotel'in doğayla uyumlu mimari tasarımının bir parçasıdır. Ayrıca, otel, unutulmaz bir tarihi ve kültürel mirasından dolayı Türkiye'nin Turizm Bakanlığı tarafından özel statü verilen nadir otellerden biridir.

Splendid Palace Hotel, Büyükada'nın tarihi atmosferini ve huzurlu ada yaşamını misafirlerine sunarak unutulmaz bir konaklama deneyimi sağlıyor. Tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bu otel, renovasyon çalışmaları sonucunda, 16 Nisan 2015 tarihinden itibaren daha modern ve konforlu bir hizmet anlayışıyla hizmet vermeye devam edecektir.

Büyükada Comfort Hotel - Romantik ve Konforlu Bir Büyükada Deneyimi

Otelin Genel Tanıtımı

Büyükada'nın en iyi konumlarından birinde bulunan ve romantik bir atmosfere sahip olan Büyükada Comfort Hotel, adanın keyfini çıkarmanızı sağlar. Büyükada bölgesindeki 38 otel arasında 10. sırada yer alır.

Oda Özellikleri ve Olanakları

Otelin odalarında, konukların konforu düşünülerek klima ve mini bar gibi olanaklar sunulur. Bu olanaklar sayesinde konuklar, konaklamalarının keyfini çıkarabilirler. Ayrıca, otel tarafından sağlanan ücretsiz wifi ile internete bağlanabilirsiniz.

Otel Hizmetleri

Büyükada Comfort Hotel, 24 saat açık resepsiyon, concierge hizmetleri ve güneşlenme terası gibi hizmetler sunar. Ayrıca, otelde ücretsiz kahvaltı olanakları da bulunur. Böylece yoğun geçen bir günün ardından dinlenip tazelenme fırsatı bulabilirsiniz.

Konumu ve Yakın Çevresi

Büyükada seyahatiniz sırasında, Aya Yorgi Kilisesi'ne (2,8 km) çok yakın olan Büyükada Comfort Hotel, bu popüler turistik yeri ziyaret etmek isteyenler için ideal bir konumdadır.

Yemek ve Restoran Önerileri

Büyükada ziyaretiniz sırasında, yörenin gözde karides yemeklerini tatmanız için Ali Baba iyi bir seçenek olabilir.

Büyükada Comfort Hotel, konforlu hizmetleri ve merkezi konumu ile Büyükada'nın sunduğu zengin deneyimlerin keyfini çıkarmanızı sağlar. Bu otelde konaklarken, Büyükada'nın benzersiz atmosferini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Ascot Hotel - Büyükada'nın Romantik ve Keyifli Oteli

Otelin Genel Tanıtımı

Büyükada bölgesindeki 38 otel arasında 6. sırada yer alan Ascot Hotel, Büyükada seyahatiniz için mükemmel bir seçim. Romantik bir atmosferin yanı sıra, konaklamanızı daha keyifli kılacak birçok pratik tesis olanağı sunar.

Oda Özellikleri ve Olanakları

Ascot Hotel, konuklarına rahat ve keyifli bir konaklama deneyimi sunmayı hedefler. Ücretsiz wifi, düz ekran televizyon, mini bar ve klima gibi oda olanakları ile konukların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sağlar.

Otel Hizmetleri

Otelde 24 saat açık resepsiyon, oda servisi ve concierge hizmetleri bulunur. Ayrıca Ascot Hotel'de konaklayan konuklar, işletmedeki havuz ve ücretsiz kahvaltı hizmetlerinden yararlanabilir.

Konumu ve Yakın Çevresi

Ascot Hotel, Büyükada'nın ünlü turistik yerlerine yakın bir konumdadır. Örneğin, Aya Yorgi Kilisesi otelden sadece 2,9 km uzaklıktadır.

Yemek ve Restoran Önerileri

Büyükada'daki seyahatiniz sırasında canınız Meksika restoranına gitmek isterse, Anastasia Garden Cafe&Restaurant, Ascot Hotel'e oldukça yakın ve iyi bir seçenektir.

Büyükada'da konforlu ve keyifli bir konaklama deneyimi için Ascot Hotel ideal bir seçenektir. Otelin sunduğu olanaklar ve hizmetler, seyahatinizin keyfini çıkarmanızı sağlar. Ascot Hotel'de kalırken, Büyükada'nın benzersiz atmosferini ve güzelliklerini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Büyükada'nın Tarihi Köşkü Köşk Orman Otel'de Konaklama Deneyimi

Konum:

Büyükada'nın merkezine sadece 650 metre mesafede yer alan Köşk Orman Otel, doğayla iç içe bir konaklama deneyimi sunuyor. Sessiz ve sakin bir atmosferi olan otelin, çam ağaçlarının arasında yer alması ve deniz manzaralı olması, misafirlere huzurlu bir konaklama imkanı sunuyor.

Tarihçe:

Köşk Orman Otel, tam 105 yıl önce yapılmış tarihi bir köşk. Otelin otantik mimarisi, ahşap tavan ve tabanlar ile taş yan duvarlarıyla misafirlerine nostaljik bir konaklama deneyimi yaşatıyor.

Oda Seçenekleri:

Otelin 5 farklı odası mevcut. Her odada çift kişilik yatak bulunuyor. Ayrıca otelin bir süit seçeneği de var. Bu süitte bir yatak odası ve bir oturma odası bulunuyor ve ilave yatak konulabilme imkanı sunuyor. Süit odanın yanı sıra bir adet deluxe odada küvetli banyo bulunuyor.

Köşk Orman Otel, Büyükada'nın tarihi dokusunu ve doğasını misafirlerine yaşatan bir otel. Hem konforlu hem de nostaljik bir konaklama deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek.

Büyükada'da Konaklamanın Lüks Adresi: Yalı Butik Otel

Büyükada’nın kalbinde yer alan ve zarif dekorasyonuyla misafirlerini büyüleyen Yalı Butik Otel, konuklarına üst düzey bir konaklama deneyimi sunuyor. Adalar bölgesindeki 6 özel konaklama yerinden biri olan bu otel, konuklarına sunduğu hizmetler ve sağladığı olanaklarla dikkat çekiyor.

Yalı Butik Otel Nerede Bulunuyor?

Yalı Butik Otel, İstanbul'un en büyük adası olan Büyükada’nın merkezinde konumlanıyor. Burası, deniz manzarası eşliğinde bir tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir adres.

Otelin Odalarında Hangi Olanaklar Sunuluyor?

Tesisin zarif bir şekilde dekore edilmiş tüm odalarında minibar, telefon, televizyon, klima ve kablosuz internet erişimi gibi olanaklar bulunuyor. Tüm bu olanaklar, konukların rahat ve konforlu bir konaklama deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Otelde Hangi Hizmetler Sunuluyor?

Yalı Butik Otel'de, güne enerji dolu başlamanız için kahvaltı servisi sağlanıyor. Üstelik bu hizmeti oda servisi aracılığıyla alabilirsiniz, böylece kahvaltınızı odanızın konforunda yapabilirsiniz. Otelin sunduğu diğer hizmetler arasında 24 saat açık resepsiyon ve kablosuz internet erişim hizmeti de bulunuyor.

Yalı Butik Otel, kaliteli hizmet anlayışı ve sunduğu olanaklarla Büyükada'da unutulmaz bir konaklama deneyimi vadediyor. Bu nedenle tatil planları yaparken bu oteli de değerlendirmenizi öneririz.

Bostancı Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Büyükada - Heybeliada - Burgazada - Kınalıada - Bostancı (Ring Hattı) rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Pazartesi ve Cumartesi günleri ise farklı bir rota takip edilmektedir: Bostancı - Kadıköy - Eminönü - Kabataş - Beşiktaş - Bostancı (Ring Hattı).

Pazar Günleri:

Pazar günleri Bostancı - Büyükada - Heybeliada - Burgazada - Kınalıada - Bostancı (Ring Hattı) rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Beşiktaş Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Pazar Günleri:

Pazar günleri Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Ücret Tarifesi:

Adalar seferlerinde kullanılan vapurların ücret tarifesi, İstanbul Şehir Hatları, İDO, Mavi Marmara, Prenstur, Dentur, ve Turyol gibi şirketler tarafından belirlenmektedir. 2023 ücret tarifeleri henüz açıklanmamış olup, genellikle İstanbulKart kullanıcılarına indirimli tarifeler sunulmaktadır

Bostancı Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Büyükada: 05:45, 06:35, 07:00, 07:10, 07:05, 07:45, 09:00, 10:30, 12:00, 12:45, 12:55, 15:00, 15:30, 16:00, 16:45, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 19:55, 23:25 Bostancı - Heybeliada: 06:00, 06:50, 07:15, 07:25, 07:40, 08:20, 09:15, 10:45, 12:15, 13:00, 13:30, 15:15, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:30, 20:30, 00:00 Bostancı - Burgazada: 06:15, 07:05, 07:30, 07:40, 08:10, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 13:15, 13:45, 15:30, 15:45, 16:00, 17:00, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 00:15 Bostancı - Kınalıada: 06:30, 07:20, 08:10, 08:30, 08:55, 09:25, 10:45, 12:15, 13:00, 13:15, 14:45, 15:00, 15:30, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:45, 20:00, 21:15, 00:30

Pazartesi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Kadıköy - Eminönü - Kabataş - Beşiktaş - Bostancı (Ring Hattı): 07:00, 07:50, 08:25, 08:55, 09:25, 10:15, 11:45, 13:15, 13:55, 14:45, 15:15, 16:15, 16:45, 17:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:45, 21:45, 23:25



Beşiktaş Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı: 06:35, 08:15, 08:45, 09:00, 09:20, 10:10, 10:30, 12:00, 12:20, 14:00, 14:20, 15:00, 15:30, 16:50, 17:50, 18:20, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 21:40, 23:00

Pazar günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı: 06:50, 07:30, 08:15, 08:30, 09:10, 10:10, 10:30, 12:00, 12:20, 14:00, 14:20, 15:00, 15:30, 16:50, 17:50, 18:20, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 21:40, 23:00



İstanbul Şehir Hatları Adalar Ücret Tarifesi 2023:

İlk biniş: Adakartlı Yolcular: İstanbul Kart (Tam): 21,90 TL Öğrenci: 10,95 TL İndirimli İstanbul Kart: 15,33 TL



İDO Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Beşiktaş - Adalar: Jeton: 12,50 TL İstanbul Kart: 9,00 TL Öğrenci: 6,30 TL

Bostancı - Adalar: Jeton: 7,00 TL İstanbul Kart (Tam): 5,00 TL Öğrenci: 4,00 TL



Mavi Marmara Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Bostancı - Adalar: Tek Biniş: İstanbul Kart (Tam): 10 TL Öğrenci: 5 TL İstanbul Kart (Tam) Aktarma: 10 TL



Prenstur Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Kartal - Büyükada, Heybeliada: Kişi başı: 32 TL



Dentur Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Yalova - Adalar: Tek Yön ve Gidiş-Dönüş: Ücretlendirme yapılmadı (2023 için henüz belirlenmedi)



Kocaeli Belediyesi Adalar Turu Ücret Tarifesi 2023:

Büyükada Turu: Tam: 38 TL Öğrenci: 32 TL

Darıca - Büyükada: Tam: 22 TL Öğrenci: 20 TL



Turyol Adalar Ücret Tarifesi 2023: