Adalar, İstanbul'un gözde turistik bölgelerinden biridir. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve benzersiz atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. İşte Adalar'ın keşfedilmeyi bekleyen bazı yerleri sizin için derledik

Aya Yorgi Kilisesi: İstanbul'un Tarihi Bir Mabedi

Aya Yorgi Kilisesi, İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biridir. Büyükada'da yer alan bu kilise, adanın sembolü haline gelmiştir. Hem dini hem de turistik bir mekan olan Aya Yorgi Kilisesi, ziyaretçilerine mistik bir deneyim sunmaktadır.

Aya Yorgi Kilisesi, 6. yüzyılda inşa edilmiştir ve Bizans döneminden kalma bir eserdir. Kilise, adını Aziz Yorgi'ye ithaf edilmiştir. Yüksek bir tepede konumlanmış olan kilise, muhteşem bir manzaraya sahiptir ve Büyükada'nın tüm güzelliklerini seyretmek için en ideal noktalardan biridir.

Kiliseye ulaşmak için ziyaretçiler, Büyükada'nın tepesine doğru bir yürüyüş yapmalıdır. Yürüyüş parkuru oldukça keyifli ve heybetli ağaçlarla çevrili bir doğa içerir. Tepede kiliseye ulaştığınızda, sizleri büyüleyici bir manzara karşılar. İstanbul Boğazı'nın eşsiz görüntüsüyle birlikte, sessizlik ve huzur hissiyle sarılırsınız.

Aya Yorgi Kilisesi, özellikle dini etkinlikler ve bayram günlerinde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrar. Aziz Yorgi'nin anma günleri olan 23 Nisan ve 24 Kasım tarihlerinde burada özel ayinler düzenlenir ve binlerce kişi kiliseye akın eder.

Aya Yorgi Kilisesi, tarihi ve dini önemiyle İstanbul'un ve Büyükada'nın en özel mekanlarından biridir. Hem manevi bir atmosfer sunması hem de muhteşem manzarasıyla ziyaretçileri kendine çeker. İstanbul'u ziyaret edenler için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.

Burgazada: İstanbul'un Sakin Adası

Burgazada, İstanbul'un en sevilen adalarından biridir. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır. Büyüleyici doğası, tarihi yapıları ve sakin plajlarıyla Burgazada, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar.

Burgazada'ya ulaşmak oldukça kolaydır. Eminönü, Bostancı ve Kadıköy'den kalkan vapur seferleriyle adaya ulaşabilirsiniz. Vapur yolculuğu sırasında İstanbul'un muhteşem manzarasını seyretmek, Burgazada macerasının başlangıcını taçlandırır.

Burgazada'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, sakinliği ve doğal güzellikleriyle dolu olmasıdır. Adanın tepelerine doğru yaptığınız bir yürüyüş sizi nefes kesici manzaralarla karşılar. Adanın huzur veren atmosferinde yürüyüş yapabilir, bisiklet sürerek adayı keşfedebilirsiniz.

Burgazada, tarihi yapılarıyla da dikkat çeker. Ada içinde yer alan Aya Yani Kilisesi ve Aya Sergios Manastırı gibi yapılar, ziyaretçilerin tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkmasını sağlar. Bu tarihi mekanlarda ruhunuzu dinlendirebilir ve adanın mistik atmosferinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Adanın plajları da ziyaretçilerin ilgisini çeker. Kumsal ve taşlık plajlarda denizin keyfini çıkarabilir, güneşlenip serinleyebilirsiniz. Burgazada, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

Burgazada'da birçok restoran ve kafe bulunur. Ada mutfağının lezzetlerini tatmak için yerel restoranlarda yöresel yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Ayrıca ada merkezindeki kafelerde keyifli bir mola verip adanın atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz.

Burgazada, İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmak ve dingin bir ortamda zaman geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve sıcak atmosferiyle adada geçirdiğiniz zaman unutulmaz bir deneyim olacaktır.

Büyükada Tabiat Parkı

Büyükada Tabiat Parkı, tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken bir doğal alan olup, çevresinde birçok tarihi yapı ve doğal güzellikler bulunmaktadır. Park, 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altındadır. Burada gezebileceğiniz manastır kalıntıları, kiliseler, eski Rum evleri ve tepelerden İstanbul'un eşsiz manzarasını görebilirsiniz. Ayrıca bisiklet ve fayton güzergahlarıyla doğa ile iç içe keyifli bir gezinti yapabilirsiniz. Parkın sahil kısmında yüzme sporu da yapabilirsiniz.

Tavsiye edilen süre, bu güzel doğal alanda en az 3 saati geçirmenizi öneriyoruz. Tabiat Parkı'nda hayvanlar da bulunmaktadır. Turizmde hayvanları koruma politikası hakkında daha fazla bilgi edinmek için park görevlileriyle iletişime geçebilirsiniz.

Tabiat Parkı'nı ziyaret ederken gördüğünüz herhangi bir iyileştirmeyi önermek isterseniz, park yetkililerine bildirebilirsiniz. Böylece gelecek ziyaretçilerin daha iyi bir deneyim yaşamasına katkıda bulunabilirsiniz.

Adalar Müzesi

Adalar Müzesi, İstanbul'un Adalar bölgesinde yer alan tarihi bir müzedir. Müze, Büyükada'da bulunan bir Rum kilisesi olan Panagia Kilisesi'nin restore edilmiş bir bölümünde konumlanmaktadır. Panagia Kilisesi, Bizans dönemine kadar uzanan tarihiyle önemli bir yapıdır.

Adalar Müzesi, adaların tarihi ve kültürel mirasını sergileyen zengin bir koleksiyona sahiptir. Müze içindeki sergileme alanlarında adalara özgü tarihi eserler, el sanatları ürünleri, fotoğraflar ve belgeler bulunmaktadır. Ayrıca müzede adaların geçmişine ve kültürel yapısına dair bilgileri içeren bilgilendirici panolar da mevcuttur.

Müze ziyaretçilerine adaların tarihini, yerel yaşamı ve kültürünü daha iyi anlama fırsatı sunmaktadır. Adalar Müzesi, hem yerli halk hem de turistler için önemli bir kültürel ve turistik noktadır. Müzeyi ziyaret ederek adaların zengin geçmişine ve kültürel değerlerine tanıklık edebilirsiniz.

Kınalıada

Kınalıada, İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı olan adalardan biridir. Büyükada'nın hemen yanında yer alan Kınalıada, adını adanın kıyılarında yetişen kına ağaçlarından almaktadır. Adanın bu ismi taşımasının nedeni, geçmişte kına ağaçlarının bol miktarda bulunması ve adanın bu ağaçlarla süslenmesidir.

Kınalıada, sessiz ve sakin atmosferiyle ünlüdür. Araba trafiğine kapalı olan adada bisiklet ve yürüyüş yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ada, tarihi konakları, güzel plajları ve dar sokaklarıyla kendine özgü bir atmosfere sahiptir.

Kınalıada'nın en ünlü mekanlarından biri Aya Yorgi Manastırı'dır. Aya Yorgi Tepesi'nde yer alan bu manastır, adaya gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biridir. Manastırın çevresindeki tepelerden muhteşem İstanbul manzarası izlenebilir.

Kınalıada, İstanbul'un sıcak yaz günlerinde deniz ve plaj keyfi yapmak isteyenler için ideal bir destinasyondur. Adanın güzel plajları ve temiz denizi, ziyaretçilerine serinleme ve dinlenme imkanı sunar.

Ayrıca Kınalıada'nın sahip olduğu restoranlar ve kafeler, adada lezzetli bir yemek yeme ve keyifli bir kahve içme deneyimi yaşamanızı sağlar. Adanın sokaklarında dolaşırken tarihi konaklar, Rum evleri ve çiçekli bahçelerle süslü manzaralarla karşılaşabilirsiniz.

Kınalıada, İstanbul'un yoğunluğundan uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için güzel bir kaçış noktasıdır. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülerken huzurlu bir atmosfer sunar.

Heybeliada Island

Heybeliada, İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı olan adalardan biridir. Büyükada'nın hemen yanında yer alan Heybeliada, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve huzurlu atmosferiyle bilinir.

Heybeliada, adını adanın üzerindeki tepelerde yer alan çam ağaçlarından almaktadır. Bu çam ağaçları, adanın manzarasına karakteristik bir görünüm kazandırır. Ada, sessiz ve sakin bir atmosfere sahiptir ve araç trafiğine kapalıdır, bu nedenle bisiklet veya yürüyerek adayı keşfetmek en popüler yöntemlerden biridir.

Adada gezilecek yerler arasında en ünlü olanı Ayazma Plajı'dır. Temiz denizi ve güzel plajıyla ziyaretçilere serinleme ve dinlenme imkanı sunar. Plajın yakınında bulunan Ayazma Kilisesi, adanın tarihi ve kültürel önemini yansıtan bir yapıdır.

Bunun yanı sıra Heybeliada, önemli bir eğitim merkezi olan Heybeliada Ruhban Okulu'na ev sahipliği yapar. Bu okul, Ortodoks Hristiyan dünyasında önemli bir yere sahip olup adanın tarihi ve dini dokusunu zenginleştirir.

Heybeliada'da ayrıca birçok restoran, kafe ve butik otel bulunur. Ziyaretçiler, adanın güzelliklerini keşfederken lezzetli bir yemek yeme ve keyifli bir kahve içme deneyimi yaşayabilirler. Ada, yeşillikler içindeki yolları, çiçekli bahçeleri ve tarihi evleriyle kendine özgü bir atmosfere sahiptir.

Heybeliada'nın doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve huzurlu atmosferi, İstanbul'da stresli bir hayattan uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktasıdır. Ada, ziyaretçilerine dinginlik ve huzur sunarken aynı zamanda tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkma fırsatı da verir.

Sait Faik Abasıyanık Müzesi

Sait Faik Abasıyanık Müzesi, İstanbul'un Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada adasında bulunan bir müzedir. Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sait Faik Abasıyanık'a adanmış olan müze, yazarın yaşadığı evin restore edilerek ziyarete açılmasıyla oluşturulmuştur.

Sait Faik Abasıyanık, Türk hikâyeciliğinin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Edebiyatımıza önemli eserler kazandırmış olan yazar, doğayla iç içe geçen, insan psikolojisine odaklanan ve günlük hayatın sıradan olaylarından derinlikli hikâyeler yazmıştır.

Müze, Sait Faik Abasıyanık'ın 1920'lerden 1950'lere kadar olan dönemde yaşadığı evin orijinal halini yansıtmaktadır. Evin içinde yazarın eşyaları, kişisel eşyaları, el yazmaları ve kitapları sergilenmektedir. Ayrıca yazarın fotoğrafları ve eserlerine dair belgeler de müzede yer almaktadır.

Ziyaretçiler, müzeyi gezerken Sait Faik Abasıyanık'ın yaşamına ve eserlerine dair bilgiler edinebilir, yazarın evindeki atmosferi hissedebilir ve onun edebiyat dünyasına katkılarına yakından tanıklık edebilirler. Müze, edebiyatseverler ve Sait Faik Abasıyanık hayranları için önemli bir noktadır.

Heybeliada'nın huzurlu ortamı ve doğal güzellikleriyle birleşen Sait Faik Abasıyanık Müzesi, ziyaretçilere edebi bir yolculuk ve yazarın hayatına dair bir anlayış sunar. Müzeyi ziyaret ederek Türk edebiyatının önemli bir isminin evini ve eserlerini keşfetmek mümkündür.

Heybeliada Ruhban Okulu

Heybeliada Ruhban Okulu, İstanbul'un Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada adasında bulunan tarihi bir eğitim kurumudur. Resmi adı "İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Teoloji Okulu" olan bu okul, Ortodoks Kilisesi'nin ruhani liderlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Heybeliada Ruhban Okulu, 1844 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun izniyle inşa edilmiştir. İnşa edildiği dönemde modern mimari özelliklere sahip olan okul binası, Neo-klasik tarzda tasarlanmıştır. Binanın ön cephesinde yer alan büyük merdivenler, dikkat çeken detaylardan biridir.

Ruhban Okulu, uzun yıllar boyunca Ortodoks Kilisesi'nin başlıca eğitim kurumu olarak hizmet vermiştir. Burada teoloji eğitimi almak için öğrencilerin geldiği ve ruhbanlık mesleğine hazırlandığı bir merkez olmuştur. Okulda dini eğitimin yanı sıra çeşitli dillerin öğretimi de yapılmaktadır.

Ancak, 1971 yılından bu yana Heybeliada Ruhban Okulu'nun faaliyetleri durdurulmuş durumdadır. Türk hükümeti ile İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle okul kapatılmış ve öğrenci alımı durdurulmuştur. Bu durum, hem Türk hem de uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açmıştır.

Heybeliada Ruhban Okulu, tarihi ve kültürel değeri olan bir yapıdır. Binanın mimari güzelliği ve tarihi önemi, ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ancak, okulun kapalı olması nedeniyle içeriyi gezmek veya içerideki eğitim faaliyetlerine katılmak mümkün değildir. Yine de, Heybeliada'nın doğal güzellikleriyle birleşen Ruhban Okulu'nun dış cephesini görmek ve tarihi atmosferini hissetmek için ziyaret edilebilecek bir noktadır.

Büyükada Hesed Le Avraam Sinagogu

Büyükada Hesed Le Avraam Sinagogu, İstanbul'un Adalar ilçesinde bulunan Büyükada adasında yer alan tarihi bir sinagogdur. Türk Yahudi cemaatinin önemli ibadet mekanlarından biri olan sinagog, 1905 yılında inşa edilmiştir.

Hesed Le Avraam Sinagogu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'daki Yahudi cemaatinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmıştır. Sinagog, Neo-Rönesans tarzında tasarlanmış olup dönemin mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Yüksek tavanları, zarif süslemeleri ve renkli cam pencereleriyle dikkat çeken bir yapıdır.

Sinagog, İstanbul'daki Yahudi toplumunun önemli dini ve kültürel etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir mekandır. Dini ayinlerin yanı sıra, Yahudi bayramları, düğünler ve diğer törenler burada kutlanmaktadır. Büyükada'nın Yahudi cemaati için de önemli bir sosyal ve kültürel merkezdir.

Hesed Le Avraam Sinagogu, turistler ve ziyaretçiler tarafından da ilgi görmektedir. Tarihi ve kültürel değeri olan bir yapı olması nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ancak, sinagogun iç mekanına giriş, güvenlik ve dini hassasiyetler nedeniyle sınırlı olabilir veya yalnızca belirli günlerde ve saatlerde mümkün olabilir. Ziyaret etmek isteyenlerin önceden bilgi alarak uygun zamanları ve ziyaret koşullarını öğrenmeleri önerilir.

Inonu Evi Muzesi

İnönü Evi Müzesi, Türkiye'nin İstanbul iline bağlı Büyükada adasında yer alan tarihi bir müzedir. Bu müze, Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün yaşadığı evdir. İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşı ve halefidir.

İnönü Evi, 1927 yılında inşa edilmiş olan bir köşk binasıdır. İsmet İnönü ve ailesi, 1940'lı yıllardan itibaren Büyükada'da bu evde yaşamıştır. Evin tasarımında Neo-Klasik tarzı etkileri görülmektedir. İç mekanlarında İnönü ailesinin kişisel eşyaları, mobilyaları, fotoğrafları ve diğer hatıralarının sergilendiği bir müze olarak düzenlenmiştir.

Müze, ziyaretçilere İsmet İnönü'nün özel yaşamına ve siyasi kariyerine dair bir bakış sunmaktadır. Evin çeşitli odaları, İnönü'nün çalışma odası, oturma odası, yatak odası ve diğer alanlarından oluşmaktadır. Müze, ziyaretçilere İnönü ailesinin günlük yaşamına ve Türkiye'nin tarihine dair bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır.

İnönü Evi Müzesi, tarih ve siyaset meraklıları için ilginç bir mekandır. Ziyaretçiler, İsmet İnönü'nün evinin atmosferini hissedebilir ve onun hayatına, siyasi mücadelesine ve Türkiye'nin yakın tarihine dair daha fazla bilgi edinebilirler. Müze, Büyükada'nın turistik cazibe merkezlerinden biri olarak ziyaretçi çekmektedir. Ancak ziyaret saatleri ve diğer detaylar konusunda önceden bilgi almak ve rezervasyon yapmak önerilir.

Değirmenburnu Tabiat Parkı (Mesire Yeri)

Değirmenburnu Tabiat Parkı, İstanbul'un Büyükada adasında yer alan bir mesire ve doğal yaşam alanıdır. Büyükada'nın batı kıyısında, Değirmenburnu olarak adlandırılan bölgede bulunmaktadır. Tabiat parkı, ziyaretçilere doğayla iç içe zaman geçirme ve dinlenme imkanı sunmaktadır.

Değirmenburnu Tabiat Parkı, geniş bir alanı kapsayan yeşil bir ormanlık alana sahiptir. Burada yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda parkta bulunan çeşitli bank ve oturma alanlarından manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Parkta bulunan patika yollar, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlere harika bir fırsat sunar. Ormanda yürüyüş yaparken kuş seslerini dinleyebilir, ağaçların gölgesinde serinleyebilir ve Büyükada'nın eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz.

Değirmenburnu Tabiat Parkı, aynı zamanda kuş gözlemcileri için de bir cazibe merkezidir. Burada birçok kuş türü bulunmaktadır ve kuşların doğal yaşam alanlarını keşfedebilirsiniz. Özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde göç eden kuşlar burada gözlemlenebilir.

Tabiat parkında piknik yapmak isteyen ziyaretçiler için çeşitli piknik masaları ve mangal alanları mevcuttur. Ayrıca parkta bir kafe/restoran da bulunmaktadır, burada yemek yiyebilir ve içeceklerinizi alabilirsiniz.

Değirmenburnu Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunmaktadır. Büyükada'ya yolunuz düştüğünde, doğayla iç içe zaman geçirmek isterseniz bu güzel tabiat parkını ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz.

Nakibey Plajı

Nakibey Plajı, İstanbul'un Büyükada adasında yer alan bir plajdır. Büyükada'nın güney kıyısında, Büyükada İskelesi'nin yakınında bulunmaktadır. Plaj, ziyaretçilere güneşlenme, yüzme ve deniz keyfi yapma imkanı sunmaktadır.

Nakibey Plajı, Büyükada'nın en popüler ve en geniş plajlarından biridir. Kum ve çakıl karışımı bir sahile sahiptir. Plajın temiz ve berrak denizi, ziyaretçilerin serinlemesi ve yüzmesi için idealdir. Ayrıca plajda güvenlik önlemleri alınmış olup cankurtaran hizmeti mevcuttur.

Plajda güneşlenmek ve dinlenmek için şezlong ve şemsiyeler bulunmaktadır. Bu ekipmanları kiralayarak rahat bir şekilde plajda vakit geçirebilirsiniz. Plajda duş ve tuvalet gibi temel olanaklar da mevcuttur.

Nakibey Plajı, yaz aylarında oldukça popüler olduğundan, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yoğun olabilir. Dolayısıyla erken saatlerde gitmek veya yerinizi önceden ayırtmak isteyebilirsiniz.

Plajın çevresinde birkaç kafe ve restoran bulunmaktadır. Bu mekanlarda hafif atıştırmalıklar, serinletici içecekler ve deniz ürünleri gibi seçenekler bulabilirsiniz. Ayrıca plaj yakınında bazı su sporları aktiviteleri de yapılmaktadır.

Nakibey Plajı, güzel manzarası ve deniz keyfi için Büyükada ziyaretçileri arasında tercih edilen bir noktadır. Eğer Büyükada'ya yolunuz düşerse, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve denizin tadını çıkarmak için Nakibey Plajı'nı ziyaret etmek iyi bir seçenek olabilir.

Büyükada Rum Yetimhanesi

Büyükada Rum Yetimhanesi, İstanbul'un Büyükada adasında yer alan tarihi bir yapıdır. 19. yüzyılda inşa edilen bu yetimhane, Büyükada'nın en önemli ve etkileyici yapılarından biridir. Orijinal adı "Prinkipo Rum Yetimhanesi" olan bu bina, Rum Ortodoks cemaati tarafından yetim çocuklar için eğitim ve barınma amacıyla kullanılmıştır.

Yetimhane, neoklasik tarzda inşa edilmiştir ve geniş bir arazi üzerine yayılmaktadır. Binanın dış cephesi dikkat çekici bir görünüme sahiptir ve tarihi dokusunu korumaktadır. İç mekanlarında ise çeşitli odalar, sınıflar, dinlenme alanları ve bahçeler bulunmaktadır.

Büyükada Rum Yetimhanesi, 20. yüzyılda Rum Ortodoks cemaatinin azalmasıyla birlikte işlevini yitirmeye başlamıştır. Günümüzde ise restore edilerek farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Bina, kültürel etkinlikler, sanatsal çalışmalar, sergiler ve konferanslar gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Büyükada Rum Yetimhanesi'nin bahçesi oldukça geniş ve yeşilliktir. Bahçe, ziyaretçilere huzurlu bir atmosfer sunmaktadır. Burada yürüyüş yapabilir, çevrenin güzelliklerini keşfedebilir ve tarihi dokuya tanıklık edebilirsiniz.

Bu tarihi yapı, mimari açıdan önemli bir değere sahiptir ve Büyükada'nın kültürel mirasının bir parçasıdır. Tarih ve mimariye ilgi duyan ziyaretçiler için Büyükada Rum Yetimhanesi görülmeye değer bir yerdir. Ancak ziyaret öncesinde açık olup olmadığını kontrol etmek ve giriş izni almak önemlidir, çünkü bazı dönemlerde özel etkinlikler veya restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olabilir.



Bostancı Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Büyükada - Heybeliada - Burgazada - Kınalıada - Bostancı (Ring Hattı) rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Pazartesi ve Cumartesi günleri ise farklı bir rota takip edilmektedir: Bostancı - Kadıköy - Eminönü - Kabataş - Beşiktaş - Bostancı (Ring Hattı).

Pazar Günleri:

Pazar günleri Bostancı - Büyükada - Heybeliada - Burgazada - Kınalıada - Bostancı (Ring Hattı) rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Beşiktaş Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Pazar Günleri:

Pazar günleri Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Ücret Tarifesi:

Adalar seferlerinde kullanılan vapurların ücret tarifesi, İstanbul Şehir Hatları, İDO, Mavi Marmara, Prenstur, Dentur, ve Turyol gibi şirketler tarafından belirlenmektedir. 2023 ücret tarifeleri henüz açıklanmamış olup, genellikle İstanbulKart kullanıcılarına indirimli tarifeler sunulmaktadır

Bostancı Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Büyükada: 05:45, 06:35, 07:00, 07:10, 07:05, 07:45, 09:00, 10:30, 12:00, 12:45, 12:55, 15:00, 15:30, 16:00, 16:45, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 19:55, 23:25 Bostancı - Heybeliada: 06:00, 06:50, 07:15, 07:25, 07:40, 08:20, 09:15, 10:45, 12:15, 13:00, 13:30, 15:15, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:30, 20:30, 00:00 Bostancı - Burgazada: 06:15, 07:05, 07:30, 07:40, 08:10, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 13:15, 13:45, 15:30, 15:45, 16:00, 17:00, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 00:15 Bostancı - Kınalıada: 06:30, 07:20, 08:10, 08:30, 08:55, 09:25, 10:45, 12:15, 13:00, 13:15, 14:45, 15:00, 15:30, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:45, 20:00, 21:15, 00:30

Pazartesi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Kadıköy - Eminönü - Kabataş - Beşiktaş - Bostancı (Ring Hattı): 07:00, 07:50, 08:25, 08:55, 09:25, 10:15, 11:45, 13:15, 13:55, 14:45, 15:15, 16:15, 16:45, 17:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:45, 21:45, 23:25



Beşiktaş Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı: 06:35, 08:15, 08:45, 09:00, 09:20, 10:10, 10:30, 12:00, 12:20, 14:00, 14:20, 15:00, 15:30, 16:50, 17:50, 18:20, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 21:40, 23:00

Pazar günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı: 06:50, 07:30, 08:15, 08:30, 09:10, 10:10, 10:30, 12:00, 12:20, 14:00, 14:20, 15:00, 15:30, 16:50, 17:50, 18:20, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 21:40, 23:00



İstanbul Şehir Hatları Adalar Ücret Tarifesi 2023:

İlk biniş: Adakartlı Yolcular: İstanbul Kart (Tam): 21,90 TL Öğrenci: 10,95 TL İndirimli İstanbul Kart: 15,33 TL



İDO Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Beşiktaş - Adalar: Jeton: 12,50 TL İstanbul Kart: 9,00 TL Öğrenci: 6,30 TL

Bostancı - Adalar: Jeton: 7,00 TL İstanbul Kart (Tam): 5,00 TL Öğrenci: 4,00 TL



Mavi Marmara Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Bostancı - Adalar: Tek Biniş: İstanbul Kart (Tam): 10 TL Öğrenci: 5 TL İstanbul Kart (Tam) Aktarma: 10 TL



Prenstur Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Kartal - Büyükada, Heybeliada: Kişi başı: 32 TL



Dentur Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Yalova - Adalar: Tek Yön ve Gidiş-Dönüş: Ücretlendirme yapılmadı (2023 için henüz belirlenmedi)



Kocaeli Belediyesi Adalar Turu Ücret Tarifesi 2023:

Büyükada Turu: Tam: 38 TL Öğrenci: 32 TL

Darıca - Büyükada: Tam: 22 TL Öğrenci: 20 TL



Turyol Adalar Ücret Tarifesi 2023: