“Her yerde, herkes için sanat” sloganı ile hareket eden Asdalar Belediyesi yeni bir festivalle tüm İstanbulluları bir araya getiriyor.. Bu yıl ilki düzenlenecek olan ve birbirinden özel isimlerin sahne alacağı Adalar’da Caz Festivali; Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da 8-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

8 Haziran Perşembe günü saat 18.25’te Kabataş İskelesi’nden hareket edecek Adalar vapurunda başlayacak festivalde müzikseverlerle buluşacak ilk isim Sarp Maden Quartet olacak. Vapur Büyükada’ya vardığında, saat 19.30’da Büyükada Atatürk Meydanı’nda müzikseverleri Önder Focan Aubergine (Patlıcan) Project karşılayacak. Ardından saat 20.30’da Mercan Dede sahnede olacak.

Adalar’da Caz, 11 Haziran Pazar gününe kadar Büyükada Atatürk Meydanı, Çelik Gülersoy Kültür Merkezi; Heybeliada Pazar Yeri, Burgazada Eski İskele Meydanı ve Kınalıada İskele Meydanı’nda devam edecek. Etkinlik programını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Hem Adalıların hem de ziyaretçilerin yaza cazla “merhaba” diyeceği festivale tüm İstanbulluların davetli.