Halsizlik-Bitkinlik: Halsizlik-bitkinlik durumunda adaçayı kaynatılıp içilirse halsizliğiniz ortadan kalkar.
Mide Rahatsızlıkları: Adaçayı; mide bulantısı, gaz ve hazım problemlerinde faydalıdır.
Kalp Güçlendirici: Adaçayı alıç, oğul otu gibi bitkilerle kaynatılıp içilmeye devam ederse kalbi güçlendirir.
Dişleri Beyazlatır: Adaçayı, öğütülüp dişlere sürülürse dişleri beyazlatır.
Saçları Kuvvetlendirir: Adaçayı kaynatılıp saçlar yıkanırsa, saçları besler ve parlatır.
Boğaz İltihabı: Adaçayı, papatya ile kaynatılıp gargara yapılır ve içilirse boğaz iltihabını iyileştirir.
Egzama: Adaçayı kaynatılıp günde 1-2 kere egzama olan yere pansuman yapılır.
Adaçayı Nasıl Demlenir?
200-250 ml kaynar suya 1,5-2 gram adaçayı atılarak 10 dakika kadar demlendirilir. Yaprakları süzülerek günde 1-2 bardak içilebilir.
YENİGÜN HABER MERKEZİ