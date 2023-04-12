Halsizlik-Bitkinlik: Halsizlik-bitkinlik durumunda adaçayı kaynatılıp içilirse halsizliğiniz ortadan kalkar.

Mide Rahatsızlıkları: Adaçayı; mide bulantısı, gaz ve hazım problemlerinde faydalıdır.

Kalp Güçlendirici: Adaçayı alıç, oğul otu gibi bitkilerle kaynatılıp içilmeye devam ederse kalbi güçlendirir.

Dişleri Beyazlatır: Adaçayı, öğütülüp dişlere sürülürse dişleri beyazlatır.

Saçları Kuvvetlendirir: Adaçayı kaynatılıp saçlar yıkanırsa, saçları besler ve parlatır.

Uykuda Güzelleşin Uykuda Güzelleşin

Boğaz İltihabı: Adaçayı, papatya ile kaynatılıp gargara yapılır ve içilirse boğaz iltihabını iyileştirir.

Egzama: Adaçayı kaynatılıp günde 1-2 kere egzama olan yere pansuman yapılır.

Adaçayı Nasıl Demlenir?

200-250 ml kaynar suya 1,5-2 gram adaçayı atılarak 10 dakika kadar demlendirilir. Yaprakları süzülerek günde 1-2 bardak içilebilir.

 

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