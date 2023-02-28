Alternatif pop söz konusu olduğunda özlenen seslerden biri olan Ada Sanlıman yeni şarkısı ‘Canavar’ ile günümüz terminolojisini şarkısına taşıyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi Doğan Duru imzalı şarkı popüler müzikte yeni bir soluk arayanların imdadına yetişiyor.

Pelin Kaçar tarafından bir günde çekilen Canavar’ın klibinde Ada Sanlıman’ı sevgilisi olarak bir kuklayla izliyoruz ama bir farkla. Sanlıman, hem şarkının hikayesini hem de klibi şöyle özetliyor: “İlerlemeyen ilişkide, kendini sevmediği için bizi de sevmeyeni anlatmaya çalıştık, gerçek sevgilere özlemle. Yaşadığımız, şahit olduğumuz, bildiğimiz ilişkideki o toksik insanı bir kukla ile tasvir etmeye çalıştık. Kolay kurtulamadığımız, canavarlara vermekte geç kaldığımız ve yakinen tanıdığımız o kukla. Kafamızdan atamadığımız soru, sebebimiz oldu; ya o değil dünya suçluysa?”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi