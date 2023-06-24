Dikkatleri lüks yaşam tarzıyla üzerine çeken ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Ne olursan Ol Rahat Ol" adlı YouTube programına konuk oldu ve yaptığı açıklamalarla gündemde geniş yer aldı. Programda, Acun Ilıcalı hayatı hakkında samimi ve ilgi çekici detaylar paylaştı.

'O kadar hesapsız bir insan değilim'

Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya aldığı lüks araçla adından söz ettirdi. Konuyla ilgili yapılan bir röportajda, Ilıcalı'nın uçakla seyahat etmenin maliyetli olduğunu belirttiği ve bu nedenle seyahatlerini iki işi bir araya getirerek planladığını ifade ettiği aktarıldı. Ilıcalı, "Uçakla bir yere gittiğimde, hem işlerimi hallederim hem de başka işlerimi organize ederim. Bu şekilde masrafları minimize etmeye çalışırım" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar üzerine Sibel Arna, "Acun da ekonomi yapıyor yani" yorumunu yaparken, Ilıcalı ise "Yüzde yüz yapıyor" şeklinde yanıt verdi.