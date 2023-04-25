Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızlarıyla birlikte bayram tatilinde çektirdiği bir fotoğrafı ınstagram hesabında paylaştı. Spor giyim tarzıyla dikkat çeken Yılmaz'a, "Kızların senden daha kapalı giyinmiş" diyen takipçisine tepki gösterdi.

Zeynep Yılmaz gelen yoruma şu notu yazdı;

"Ne enteresan yorumlar ama olsun siz öyle düşünün öyle olmasa da bir resimden yorumlar yapın. Ben iki kızımla geçirdiğim bayram tatilinden masumca bir resim paylaşayım siz de yazın aklınızdan geçeni. Kötü düşünün, kötü görün, kötü yazın ama ben iki kızımla mutlu pozumdayım"

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi