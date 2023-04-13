Survivor 2023'ün önceki akşam ekrana gelen bölümünde oyun esnasında Yusuf'un Asena'ya yönelik, "Kemik vereceğim, dişlerini sökeceğim" sözlerine Acun Ilıcalı'nın yaptırımı ağır oldu.

Oyun esnasında tansiyonların yükselmesiyle Yusuf'un Asena'ya sarf ettiği sözler sosyal medyanında gündemine oturdu. Yusuf, "Göreceksin sen, seninle hesaplaşacağım. Sana varya kemik atacağım dişlerini sökeceğim senin" dedi.

Yaşananlara tepki veren sunucu Murat Ceylan, "söylenenler çok üzücü" diyerek konunun Acun Ilıcalı'ya gideceğini belirtti.

Konseyde söz hakkı alarak konuşan Yusuf, "O anda şuurumu kaybettim. Ne söylediğimi tam hatırlamıyorum. Sinirlendim ve öfkendim" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Yusuf'un bu sözlerinin asla kabul edilir bir yanı olmadığını belirterek, "Bu tarz şeyler görmek istemiyoruz. Bundan sondaki 4 ödülden yararlanmayacaksın" dedi.