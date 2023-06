Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması 15 Ocak'ta başladı ve 13 Haziran'da gerçekleşen büyük finale kadar süren çekişmeli mücadele sona erdi. Nefise Karatay, yoğun rekabetin ardından Survivor 2023'ün şampiyonu olarak taçlandırıldı. Gecenin sonunda, Acun Ilıcalı Survivor 2024 hakkında ilk kez konuştu ve yeni konseptle ilgili bilgiler paylaştı.

Survivor 2024 All Star 'hodri meydan'

Survivor 2024'te heyecan dolu bir All Star sezonu yapacaklarını müjdeleyen Acun Ilıcalı, yeniliklerle ilgili detayları da açıkladı. Yeni sezon için yarışmacıların daha erken açıklanacağını ve hazırlık sürecine daha fazla zaman verileceğini belirtti. İleriye dönük adımlar atarak, performansıyla takdir edilen yarışmacıların oylamada elenmekten kurtulacağı bir SMS'siz Survivor deneyimi sunacaklarını söyledi. Seyirci oylamasının olmayacağını ve her iki takımın da All Star yarışmacılarından oluşacak Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star için hodri meydan dedi.