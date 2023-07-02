Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden doğan Melisa'nın bakıcısıyla keyifli anlarını paylaştı. Ilıcalı'nın yazdığı samimi not ise herkesin dikkatini çekti.

Acun Ilıcalı'nın Toplam 4 Kızı Var

İlk evliliğini 1989-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile yapan Ilıcalı, bu birliktelikten Banu adında bir kızı oldu. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile ikinci kez evlenen Ilıcalı'nın Leyla ve Yasemin adında iki kızı dünyaya gelmiştir. 2016 yılında ikinci eşiyle boşanan ve 2017'de Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın da Melisa adında bir kızı bulunmaktadır. Subaşı ile 2018 yılında boşanan ünlü televizyoncu, ayrıca büyük kızı Banu'nun doğum yapmasının ardından Begüm adında bir toruna da sahiptir.

"Bir Dadı'dan Daha Fazlası"

Acun Ilıcalı, Melisa'nın dadısıyla olan sevgi gösterisini paylaştığı anları takipçileriyle paylaştı. Ilıcalı, bu paylaşımında "Bir dadıdan daha fazlası" yorumunu yaparak kalp emojisi ekledi.