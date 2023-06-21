Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, çocuklarına olan sevgi ve bağlılığıyla tanınan bir isimdir. İki farklı evlilikten dört çocuğu bulunan Ilıcalı, özellikle kızlarıyla olan ilişkisiyle dikkat çekmektedir. Son evliliği Zeynep Yılmaz'dan olan kızı Leyla'ya sürpriz bir hediye veren Acun Ilıcalı, bu anları sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?

Acun Ilıcalı, kızı Leyla'ya arabayı hediye ettiği sırada, "İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sordu. Leyla'nın verdiği cevap ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Leyla, "Sen yanımda olunca değil" cevabını verdi.