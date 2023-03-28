Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere'de yapacağı deprem bölgesine yardım gecesi için öncesinde röportaj verdi. Ilıcalı, ekonominin tam bir felaket olduğunun altını çizerek, "Çok fazla insan kaybettik, bir o kadar insan zarar gördü. Evlerini kaybettiler, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket" dedi.

İnsanlara destek olmak için yeni bir dönem başlattık

Deprem bölgesinde çok fazla acının yaşandığına değinerek, "Her dakikayı televizyon başında yaşadık. Tam bir felaketti, hepimiz ağlıyorduk, herkes ağlıyordu. Sadece daha fazla hayatın kurtarılmasını umarak bekledik. Çok sayıda insan kaybettik, bir o kadar insanımız zarar gördü. Evlerini, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket. Bu insanlara destek olmak için yeni bir dönem başlattık. Bu yardım gecesi, insanlara gelecek için daha fazla umut vermemiz adına herkes için daha destekleyici bir gece olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi