TV8'in severek izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezonda MasterChef Türkiye All Star olarak ekranlarda izleyici ile buluştu. Jüri üyelerinden Somer Şef'in olmaması izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, Somer Şef neden yok? Konuya ilişkin Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması...

Somer Şefimizi Özledik. Kollarımızı Açtık, Bekliyoruz

Acun Ilıcalı, “Somer şefim Avusturalya’da biliyorsunuz. Yazın şeflerimize bir ay da olsun ara verebilmek adına çekimleri öne çekmek zorundayız. Yaz sıcağında yani bütün yaz şeflerimin çalışmasını istemiyorum. O izni verebilmek için de çekimleri öne çekmek zorunda kaldık. O sırada Somer şef Avusturalya’da olduğu için sadece ilk bölümde yer almıyor. Sonrasında tabi ki dönecek. Somer şefimizi özledik. Kollarımızı açtık, bekliyoruz." açıklamasında bulundu.